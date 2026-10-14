El Manchester United es uno de esos clubes capaces de convertir incluso un partido de liga corriente en todo un acontecimiento: Old Trafford, los focos encendidos y, de repente, todo el mundo habla de él. Pero quien quiera seguir toda la temporada necesita poner algo de orden en el laberinto de los derechos televisivos. Las retransmisiones dependen en gran medida de la competición, así que conviene echar un vistazo a este breve resumen.

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿quién televisa los partidos de los Red Devils en directo y quién los ofrece por streaming?

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Manchester United en la Premier League, la Carabao Cup, la FA Cup y la Community Shield: televisión y streaming

Quien quiera ver la Premier League en Alemania acabará casi inevitablemente en Sky: ofrece todos los partidos en directo, ya sea de forma individual o en un formato que alterna entre encuentros, según lo cargada que esté la jornada. Están incluidos todos los partidos del Manchester United. Y si verlos por televisión no es una opción, también se pueden seguir por streaming a través de Sky Go o WOW.

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Desde la temporada 2025/26, Sky ha ampliado su oferta de fútbol inglés para incluir también la Carabao Cup. Dicho de forma sencilla: si el Manchester United juega en la Copa de la Liga, también podréis verlo allí en directo, sin tener que ir de un proveedor a otro.

Para ver la FA Cup y la FA Community Shield en Alemania hay que recurrir a DAZN, que posee los derechos en exclusiva. Cuando el Manchester United dispute un partido de cualquiera de las dos competiciones, se podrá ver en directo por streaming.

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Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: el minuto a minuto de SPOX

SPOX también seguirá algunos partidos del United minuto a minuto. Si no queréis perderos ninguna jugada importante, pasaos por allí. Publicaremos los enlaces a las narraciones poco antes del inicio de cada partido.

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ficha del club