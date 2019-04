Manchester United contra Barcelona, por la Champions League: a qué hora es, alineaciones, día y cómo verlo

Los catalanes reciben a los Diablos Rojos por el paso a semifinales. Alexis Sánchez podría retornar a las canchas ante la escuadra de Arturo Vidal.

El visita este martes al , en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la .

El equipo de Ole Gunnar Solksjaer viene de sufrir una derrota por la mínima en Old Trafford por lo que la escuadra de Ernesto Valverde tiene más chances de avanzar a semifinales, algo que no consiguen en cuatro de las últimas cinco ediciones: cayó dos veces con el , perdió también con la y la temporada pasada se desplomó en .

Arturo Vidal roza la gloria en Old Trafford

Los catalanes llegan a este compromiso tras el empate sin goles frente al , por . Arturo Vidal fue uno de los puntos altos del equipo dirigido por el Txingurri, quien paró una formación inédita para visitar a los últimos de la tabla con una línea de tres defensores y varios debutantes. "Todos los que estábamos jugando, más los que se quedaron en Barcelona, pensábamos en el partido de Champions. LaLiga es el objetivo, pero la Champions es el sueño”, señaló el chileno.

"No es difícil mantener a Arturo enchufado, le da igual jugar en Old Trafford o Huesca, lo da todo y es una garantía para nosotros, es verdad que muchas veces no participa de entrada pero juega mucho, para mí está siendo un jugador fundamental", dijo el Txingurri esta jornada en rueda de prensa.

Mientras que Alexis Sánchez no vio acción en la victoria 2-1 de su escuadra frente al . "Se entrenó con normalidad hoy (sábado), por lo que creo que viajará con nosotros el lunes para la Champions", dijo el entrenador noruego sobre la reaparición del Niño Maravilla, quien se lesionó de la rodilla hace poco menos de un mes. “Lo más seguro, quizás, es que esté para el partido con Barcelona, así que lo veremos”, agregó el DT. Eso sí, el formado en entró en la convocatoria de 22 jugadores que dirán presente este martes.

CONVOCATORIA DEL UNITED

Arqueros: David de Gea, Sergio Romero, Lee Grant

Defensas: Diogo Dalot, Matteo Darmian, Ashley Young, Phil Jones, Victor Lindelöf, Marcos Rojo, Chris Smalling

Mediocampistas: Scott McTominay, Nemanja Matic, Fred, Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata

Delanteros: Anthony Martial, Alexis Sánchez, Romelu Lukaku, Marcus Rashford

PROBABLES ONCENAS

Barcelona iría con Marc Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arthur, Arturo Vidal; Lionel Messi y Luis Suárez.

Manchester United con David De Gea; Ashley Young, Victor Lindelof, Chris Smalling, Luke Shaw; Nemanja Matic, Ander Herrera, Paul Pogba; Jeese Lingard, Alexis Sánchez y Romelu Lukaku.

LO QUE TIENES QUE SABER

De las 70 ocasiones previas en las que un equipo ha ganado un partido de ida de una eliminatoria fuera de casa, sólo cuatro han sido eliminados (6%). Pese a ello, dos de ellos han sido esta temporada, incluyendo una del Manchester United.

El Barcelona nunca ha perdido un partido en casa ante el Manchester United en competición europea (2V, 2E), con su último partido terminando 0-0 en abril de 2008.

El Barcelona ha pasado en 39 de las 41 eliminatorias europeas en las que ha ganado la ida fuera de casa. Las excepciones fueron ante el FC Koln en la UEFA 1980/81 y ante el Metz en la Recopa de Europa en la 1984/85.

El Manchester United ha pasado en una de las cuatro anteriores eliminatorias europeas en las que ha perdido el partido de ida en casa, aunque fue en la ronda anterior ante el Paris Saint-Germain.

El Barcelona no ha perdido en 30 partidos en casa de Champions League, su mayor racha en la competición (27V, 3E). Además, no han concedido más de un gol en ninguno de esos 30 partidos (15 en total) desde la derrota 0-3 ante el Bayern de Múnich en las semifinales de la temporada 2012/13.

El 90% de los goles del Manchester United en Champions League esta temporada han sido fuera de casa (9/10). Pese a ello, los Red Devils sólo han ganado uno de los últimos cinco partidos eliminatorios fuera de casa en la competición (2E, 2D).

En su derrota en el partido de ida, el Manchester United no logró disparar a puerta por primera vez en un partido de Champions League desde marzo de 2005 (0-1 vs. Milan).

El Manchester United ha perdido 49 partidos de Champions League. En caso de perder, podría convertirse en el noveno club en alcanzar 50 derrotas en la competición y el segundo inglés ( , 53).

El jugador del Barcelona Lionel Messi ha marcado 22 goles en 31 partidos de Champions League ante rivales ingleses, más que ningún otro jugador en la competición. 13 de esos goles han llegado en sus últimos nueve partidos ante equipos ingleses en el Camp Nou, incluyendo hat-tricks contra Arsenal (abril 2010) y ante (octubre 2016).

El delantero del Barcelona Luis Suárez ha rematado más veces sin marcar que ningún otro jugador en la Champions League esta temporada (33).