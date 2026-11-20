Cómo ver el Manchester City vs Fulham con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 07:30 Etihad Stadium

El Manchester City recibe al Fulham en el Etihad Stadium en un partido de la Premier League en el que el equipo de Enzo Maresca busca poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas en liga.

El City llega a este encuentro con una presión creciente. Tres derrotas seguidas en la Premier League lo han relegado al tercer puesto de la clasificación, a seis puntos del líder, el Arsenal, y las dudas sobre su solidez defensiva han aumentado semana tras semana. El porcentaje de paradas del portero Gianluigi Donnarumma ha caído bruscamente, mientras que el central Marc Guehi ha atravesado un bajón de forma poco habitual en él. Además, Guehi es ahora duda tras retirarse de la convocatoria de Inglaterra por una lesión de cadera.

Fuera del campo, los 114 cargos por infracciones del juego limpio financiero siguen ensombreciendo al club. El excentrocampista del City Dietmar Hamann ha sugerido que, si el recurso del City fracasa, una importante deducción de puntos y compensaciones económicas para los clubes rivales serían el resultado mínimo esperado. Los clubes de la Championship ya han señalado que no recibirían de buen grado al City en la segunda categoría.

El Fulham llega al Etihad en el 15.º puesto de la Premier League, aunque el equipo de Alvaro Arbeloa ha mostrado lo suficiente en las últimas semanas como para pensar que puede causar problemas. El Fulham lleva dos partidos de liga sin perder, tras empatar 1-1 tanto con el Newcastle United como con el Aston Villa.

El nuevo entrenador del Manchester United, Mauricio Pochettino, ya ha identificado a los defensas del Fulham Calvin Bassey y Antonee Robinson como objetivos para enero, una muestra de la calidad que Arbeloa ha desarrollado en Craven Cottage pese a ocupar una posición de mitad de tabla.

Ambos equipos regresan del parón internacional con mucho que demostrar. El City necesita reaccionar; el Fulham necesita ganar para escalar puestos. Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber para ver en directo este partido de la Premier League.

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