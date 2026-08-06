Manchester City sigue siendo año tras año un referente del fútbol internacional de élite. Sin embargo, quien quiera seguir al completo los partidos de los Skyblues no puede apañarse con una sola plataforma de streaming. Según la competición, entran en juego distintos paquetes de derechos y, con ello, también diferentes operadores.

Más abajo encontraréis un resumen de qué canales son relevantes para el City.

Manchester City, toda la información sobre la emisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite los partidos de los Skyblues en directo por TV y streaming?

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Manchester City en la Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: emisión por TV y streaming

Los derechos de retransmisión de la Premier League en Alemania siguen estando en manos de Sky. El canal de pago emite todos los partidos en directo, ya sea de forma individual o en formato multiplex. A través de WOW o de la app Sky Go también podéis seguir en streaming los encuentros del Manchester City.

Además, Sky se ha asegurado a partir de la temporada 2025/26 también los derechos de la English Football League (EFL) y de la Carabao Cup. De este modo, las posibles apariciones del City en la Copa de la Liga y en duelos ante equipos de categorías inferiores también podrán verse en directo en Sky.

La tradicional FA Cup y la FA Community Shield pueden verse en Alemania en exclusiva en DAZN. El servicio de streaming se ha asegurado los derechos durante varios años y emite en directo todos los partidos relevantes.

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En la Champions League, la retransmisión se reparte entre varias plataformas. La mayor parte de los partidos del Manchester City se emite en directo en DAZN. Sin embargo, en cada jornada hay un partido estrella del martes que puede verse en exclusiva en Amazon Prime Video.

Además, a partir de la temporada 2027/28 también llegará un cambio importante: el nuevo proveedor de streaming Paramount+ entrará entonces en la retransmisión de la Champions League y asumirá gran parte de los derechos. Todos los detalles sobre el nuevo paquete de derechos están aquí.

Si el Manchester City alcanza la final, esta, como es habitual, también se emitirá en abierto. En ese caso, la primera opción es ZDF.

Manchester City, toda la información sobre la emisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite los partidos de los Skyblues en directo por TV y streaming? El minuto a minuto en SPOX

Como alternativa, también podéis pasaros por nuestra web, donde narramos en directo y al completo partidos seleccionados de los Skyblues, por ejemplo en la Champions League. Simplemente echad un vistazo a nuestra portada los días de partido; allí aparecerán los directos aproximadamente una hora antes del saque inicial.

Guía TV del Manchester City: el club, en ficha