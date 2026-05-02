Malas noticias para Robin van Persie y el Feyenoord: fracasa el fichaje millonario

Calvin Stengs (27) volverá al Feyenoord tras esta temporada. El viernes, el Pisa, su actual club, descendió de la Serie A.

El descenso complica su permanencia, pues el club italiano no ejercerá la opción de compra de 6 millones de euros y Feyenoord no asumirá riesgos financieros.

Pisa podía ficharlo de forma definitiva por 6 millones de euros, pero no ejercerá esa opción.

De hecho, probablemente no lo habrían hecho ni siquiera de mantenerse en categoría, pues Stengs solo jugó 42 minutos repartidos en cuatro partidos.

Las lesiones volvieron a mermar su temporada: una operación de ingle le mantuvo inactivo.

Stengs, con ocho partidos con la selección holandesa, tiene contrato con el Feyenoord hasta 2027 y es uno de los mejor pagados de De Kuip.

Este verano se planteará si puede tener un papel relevante en el Feyenoord o si su traspaso es la única opción.