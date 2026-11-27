Cómo ver el Málaga vs Athletic de Bilbao con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 14 28 nov 2026 - 10:15 Estadio La Rosaleda

El Málaga recibe al Athletic de Bilbao en el estadio La Rosaleda en un partido de LaLiga que enfrenta al colista con un equipo de la mitad superior de la tabla.

El equipo de Juan Funes ocupa la 20.ª posición y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su último revés fue la derrota por 1-0 ante Osasuna el 22 de noviembre.

Al conjunto local le ha costado transformar su esfuerzo en puntos. Perdió 1-2 ante el Racing de Santander y 2-1 ante el Real Betis antes del resultado frente a Osasuna, y no ha ganado ningún partido de liga en esa racha.

El Athletic llega en octava posición bajo la dirección de Edin Terzic. Perdió 1-0 ante el Espanyol el 20 de noviembre, un resultado que puso fin a una racha de tres victorias consecutivas que incluyó un triunfo por 4-0 sobre el Getafe.

El equipo de Terzic marcó seis goles ante el AE Prat en la Copa del Rey y venció 2-1 a la Real Sociedad en liga. Su rendimiento fuera del País Vasco se pondrá a prueba en un estadio donde el Málaga necesita urgentemente un buen resultado.

A continuación te contamos cómo seguir el partido y dónde verlo.

Estas son las opciones para ver el Málaga vs Athletic de Bilbao por TV y en directo por streaming. Utiliza el enlace para verlo en directo.

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