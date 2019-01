Machín: "Para la vuelta lo mejor sería animar a Valverde a que no ponga a Messi"

El técnico del Sevilla recela del partido de vuelta de cuartos de la Copa a pesar del 2-0 cosechado en la ida.

El Sevilla ha logrado cobrar ventaja en su eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Barcelona tras vencer por 2-0 en el partido de ida pero de cara a la vuelta de dentro de una semana en el Camp Nou, Pablo Machín, no se confía y menos con la presumible vuelta de Lionel Messi a la alineación .

“El Barça tendrá una justificación muy buena para que Messi no haya podido venir. Creo que lo mejor sería animar a Ernesto a que no ponga a Messi pero tenemos que competir e intentar que no tengan un partido muy bueno. Es evidente que si Messi no está tienes una amenaza menos, ellos no son cojos y no van a jugar con uno menos., comentó.

El triunfo de su equipo: "Me ha parecido que el Barça ha demostrado la profundidad de plantilla que tiene, ha sido un partido muy equilibrado. Han tenido una buena ocasión y podría haber cambiado el partido. En la segunda parte hemos seguido y ahí en la segunda parte nos hemos impuesto. Nos queda mucho para pasar estar eliminatoria y confiemos que esto no sea pan para hoy y hambre para mañana. El Barça es uno de los mejores equipos del mundo y hay que disfrutarlo”.

Dejaron la puerta a cero: “Habíamos comentado que uno de los objetivos era mantener portería a cero porque era importante para la eliminatoria y para nuestra autoestima. Nos vamos con una ventaja que hay que hacer buena en el partido de vuelta”.

El gran partido de Banega: "Éver casi siempre hace muy buenos partidos, tiene calidad, compromiso e implicación. Juegue de interior o de pivote es un excelente futbolista muy necesario para este equipo".

Navas se une a la plaga de lesiones: "No se sabe que tiene Navas, parece una rotutra muscular en el isquio pero mi experiencia me dice que lo vamos a perder para unas cuantas jornadas. Soy el capitán del barco y el primero que tiene que poner buena cara. No voy a venir a lamentarme por las lesiones, ya tendremos tiempo, del infortunio sale alguna virtud porque te hace reinventarte".