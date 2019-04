Machado prefiere ya no jugar si sigue la multa que debe pagar

El mediocampista boliviano está obligado a pagar a Wilstermann 100 mil dólares por un acuerdo de volver a ese club que nunca cumplió.

El mediocampista Cristian Machado dijo que prefiere dejar de jugar en caso de que sea obligado a cancelar 100 mil dólares a Wilstermann, tras el fallo en contra del Tribunal de Resoluciones y Disputas que le multa con esa cifra al no cumplir un acuerdo con el club aviador.

Machado se mostró abandonado a su suerte por su club, Royal Pari, que anunció que solo puede apoyar moralmente a Machado ya que el juicio es un tema personal entre el jugador y Wilstermann.

Ante este panorama, Machado dijo que es ilógico pagar una cifra así ya que no gana tanto en el fútbol y por eso prefiere dejar el fútbol.

“No son 10 pesos, es una deuda muy alta, el TRD nos da 100 días para pagar, yo no tengo ningún contrato con Wilstermann. Uno no gana millones, no estoy de acuerdo con todo eso, si me tengo que quedar sin jugar lo haré”, dijo el futbolista cochabambino.

También existe la posibilidad de que Machado juegue el próximo año en Wilstermann como forma de pago de esa deuda por un compromiso de retornar al club que nunca cumplió.