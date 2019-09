Lukaku y Brozovic protagonizaron una fuerte pelea en el camarín del Inter de Milán

Los compañeros de Alexis Sánchez se enfrascaron en un duro altercado tras el empate ante Slavia Praga, en el arranque de la Champions League.

El empate en el debut de la fase de grupos de la no le sentó nada de bien al camarín del . Y es que tras el compromiso frente al Slavia Praga, en el Guiseppe Meazza, se vivió un difícil momento en el vestuario del conjunto que dirige Antonio Conte.

De acuerdo a lo señalado por La Gazzeta dello Sport, Romelu Lukaku y Marcelo Brozovic se enfrascaron en una tensa discusión que, de no ser por la intervención de sus compañeros, casi llegó a los golpes.

El diario italiano contó que el belga tomó la palabra para pedir al equipo más aporte ofensivo, a la vez que recriminaba que no se hubiese seguido el plan que el técnico había establecido para el cruce inicial de la competencia, sin embargo, el discurso no le sentó nada bien al croata que lo leyó como algo personal y tuvo un tenso cara a cara con el ex .

"Brozovic quería enfrentarse cara a cara contra Lukaku, los dos se separaron de sus compañeros de equipo, pero no llegaron a las manos para entenderse", relata el matutino. "Una mala reacción del croata, que en el pasado tuvo algunos problemas con Icardi", agregan. Y es que en el pasado, el balcánico, junto a Ivan Perisic y Samir Handanovic, conformaba el Clan Slavo, donde se concentraban los principales detractores del argentino.

Vale precisar, eso sí, que Stefan de Vrij, en conversación con Sport Mediaset, negó esta información afirmando al periodista Marco Barzaghi que "los que escriben estas cosas nunca han estado en un vestuario, no hay nada que decir y responder", dijo.

De Vrij in esclusiva a @Sport_Mediaset sullo 'scontro' Brozovic-Lukaku 'quelli che scrivono queste cose non sono mai stati in spogliatoio non c'è niente da dire e da rispondere'. #Devrij #Lukaku #Brozovic — Marco Barzaghi (@MarcoBarzaghi) September 19, 2019

Esta situación se dio en la antesala a una nueva edición del Derby della Madonnina, donde la escuadra -donde también milita Alexis Sánchez- enfrentará este sábado al AC Milán, por la cuarta fecha de la . El Inter arrancó la competición liguera con tres victorias consecutivas, contra Lecce (4-0), (2-1) y (1-0), e intentará mantenerse con el pleno de puntos y defender su primera plaza en solitario ante la presión de la .