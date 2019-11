Luis Suárez revela cuáles son los tres delanteros que más le gustan

El punta uruguayo del Barcelona confiesa sus gustos en una entrevista con Onefootball. ¿Ficharía a Lautaro Martínez?

Luis Suárez, delantero uruguayo del FC , concedió una entrevista a Onefootball, donde desveló cuáles son los tres delanteros del momento que más le gustan, y respondió a la pregunta de si ficharía a Lautaro Martínez, hoy en el , en el caso de que fuera alguna vez director deportivo del Barcelona.

SU CONEXIÓN CON GRIEZMANN

“Obviamente que para cualquier jugador cuando viene al Barcelona es difícil la adaptación. A medida que pasan los partidos te vas sintiendo mejor. También hay que entender que está jugando en una posición que no era la de él, está haciendo un esfuerzo por adaptarse a lo que le pide el entrenador.

FICHAR POR EL BARCELONA Y TENER QUE ADAPATARSE

"A mí también me tocó, y a Philippe, a Ney, a Ousmane…a todos nos cuesta en los primeros meses. Siempre se les va a mirar con lupa por lo que genera estar en el Barcelona pero obviamente que él está tranquilo porque tiene la confianza de todos para hacerlo lo mejor posible”.

LOS '9' QUE MÁS LE GUSTAN A SUÁREZ

“Obviamente que hay muchos jóvenes muy buenos que están saliendo. Yo personalmente tengo ciertos delanteros a los que miro porque me gusta ver su fútbol, ya sean jóvenes o mayores. Uno es Abraham, el “9” del . Me parece un delantero muy bueno, con muy buena finalización, y que se mueve muy bien a pesar de lo joven que es. (...) Otro que me encanta es Maxi Gómez. A parte de ser uruguayo es un jugador que tiene muchísimas características de las que puede buscar cualquier club en un delantero centro y después, obviamente, hay más jugadores como Lautaro Martínez que también está demostrando un grandísimo nivel”.

¿FICHARÍAS A LAUTARO SI FUERAS DIRECTOR DEPORTIVO EN UN FUTURO?

“Dependería de las circunstancias y lo que ande necesitando el club en ese momento porque a lo mejor ya tiene un “9” y no le hace falta. Obviamente, sí que es un goleador que está en grandísimo nivel pero la realidad es que pertenece al Inter hoy en día”.

¿SUÁREZ ENTRENADOR?

“Es difícil, es difícil. El ser entrenador conlleva muchísimo mas trabajo de lo que parece, cosas que la gente no ve. Hoy en día te diría que no, capaz de que en 15 o 20 años me ves dirigiendo aunque dije que no iba a dirigir, por eso no cierro la puerta pero tampoco es algo que me ilusione”.

¿QUÉ HABRÍAS CAMBIADO POR UNA PREMIER CON EL LIVERPOOL?

“La Bota de Oro que gané en su momento en el la hubiese cambiado por la Premier por todo lo que significaba en ese momento. Éramos un equipo muy joven con muchos jugadores que estaban saliendo, no teníamos el presupuesto que tiene el Liverpool hoy en día así que hubiese tenido muchísimo mérito haber ganado”.