Luis Suárez explica su ausencia: "He demostrado que estoy involucrado al 100%"

El uruguayo emitió un comunicado en el que señala que no podía retrasar la operación y que la dolencia no es la misma que le lastró este año

Una derrota como la del Benito Villamarín siempre deja señalados . En el Barcelona , además de Valverde y unos cuantos de los jugadores que estuvieron sobre el césped, también hay dudas sobre el compromiso del delantero centro titular, Luis Suárez . Tiene problemas en una rodilla y se acaba de operar, pero muchos creen que no hubiese pasado por el quirófano de haber llegado a la final de la . Él ha tratado de defenderse por medio de un comunicado

De fondo, además, está la , pues son muchos los que piensan que la premura en operarse tiene de fondo el intento de jugar la competición con . Él, en todo caso, ha tratado de explicar el proceso minuciosamente. Señala, además, que le motivo de la operación no es la misma lesión que le ha lastrado toda la temporada: " Este año comencé la temporada con molestias en el cartílago, del cual mucha gente ya sabe, y que con el GRAN TRABAJO del cuerpo médico logré soportar sin ningún problema. A todos ellos, muchísimas gracias por vuestro trabajo y dedicación"

"Quiero aclarar, en especial a todos los que parece que me quieran hacer daño, que la lesión que me llevó a pasar por el quirófano NO TIENE absolutamente nada que ver con el cartílago, sino a causa de una rotura de menisco que sufrí en la eliminatoria contra el . Es por ello que me vi obligado a pasar por el quirófano y perderme la final de ayer contra mi voluntad", explica como frase concluyente.

El jugador era tajante en su negación de las acusaciones: " He demostrado cada día desde que llegué a este club que estoy 100% involucrado , lo doy todo en cada entreno y en cada partido por este escudo. ¡Porque siempre ha sido y es mi sueño estar acá!"