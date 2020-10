Luis Suárez estalla contra la directiva del FC Barcelona

En una entrevista concedida a ESPN, el delantero uruguayo habló de su salida y lanzó un mensaje contra la directiva.

Luis Suárez ha hablado. El delantero del ha concedido una entrevista a ESPN y ha 'rajado' de la directiva del FC , club del que se marchó tras 6 temporadas tras marcar 198 goles.

"En el momento en que me lo dicen, me confirmó lo que yo veía en la Prensa, lo que te decía la gente... nadie del club me había dicho nada hasta la llamada del entrenador. La sensación que queda es de cambiar el chip, buscar la mejor solución para mí, que el club llegue a un acuerdo con mi abogado... Tenía la incertidumbre de si ir a entrenar porque soy un profesional, pero era consciente de lo que pasó, que iba a ir, iban a intentar perjudicar y hacerme ver cosas para enojarme. Yo ya sé lo que hay, que me mandarían a entrenar a otra cancha... Luego volvía a mi casa triste, cabizbajo y no me gusta estar medio apartado, pero entiendo la situación", expresó.

¿Celebraría un gol ante el Barça?

" Si marcara al Barcelona no lo gritaría ni loco, pero seguramente señalaría a alguna parte ".

Su relación con Messi, clave de su salida

"Yo creo que me querían sacar de al lado de Messi, quizá les molestaba que yo tenga una buena relación con Leo. Quizá querían que no esté tanto conmigo. No le encuentro ningún motivo para que piensen que eso perjudicaba al equipo".

"Obvio que lo extraño a Leo, pero con la tecnología estamos hablando constantemente. Sabemos la amistad que tenemos. Compartimos muchas cosas, de llegar cada mañana a los entrenamientos, hasta los mates. Nuestros hijos llevan una vida juntos y tenemos un gran vínculo familiar", comentó.

El artículo sigue a continuación

Dolido con la directiva

"Fueron seis años en Barcelona y siempre dije que el club necesitaba un delantero joven. Nunca trajeron a nadie que me pudiera competir . Los delanteros tienen rachas y momentos. Merecía por lo menos que, antes de enterarme por la prensa que no me querían, me hubiesen llamado y explicarme los motivos.

" Hay muchas contradicciones en Barcelona . Yo daba soluciones si el tema era económico y si era deportivo lo podía entender, pero me lo hubiesen dicho de otra manera. No me quedó clara la decisión de la directiva", aseveró.