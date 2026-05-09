¿Luis Suárez (39) irá al Mundial con Uruguay? «Dije algo que no debería haber dicho»

Luis Suárez se despidió de la selección uruguaya hace año y medio, pero no se descarta que podamos verlo en el Mundial el próximo verano. El delantero, de 39 años, se muestra abierto a una posible vuelta.

En septiembre de 2024 jugó su último partido con la selección, con la que sumó 143 encuentros y 69 goles, récord histórico de Uruguay.

Al despedirse, criticó a Marcelo Bielsa, aún seleccionador, y ahora reflexiona sobre ello con EFE.

«Di un paso al lado para dejar espacio a la generación más joven. Dije algo que no debí haber dicho y pedí disculpas por ello».

Ahora, en el fondo, espera volver. «Nunca le diría que no a la selección si me necesitaran, y menos aún con un Mundial a la vuelta de la esquina. Siento que aún me queda algo por dar».

Suárez ya jugó con Uruguay en los Mundiales de 2010, 2014, 2018 y 2022 y ganó la Copa América 2011.

Uruguay debutará en el Mundial la noche del 15 al 16 de junio ante Arabia Saudí, y luego se medirá a Cabo Verde y España.