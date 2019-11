Luis Rubiales, sobre el Barcelona - Real Madrid: "Es un disparate que el Clásico se jugara a las 13"

El presidente de la RFEF compareció ante los medios durante la fiesta del fútbol femenino de la Comunidad Valenciana.

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, aseguró este viernes que sería "un disparate" que el Clásico entre y se juege a las 13:00 horas.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

"Es un disparate, una ocurrencia, que el Clásico se jugara a las 13.00 horas. No se puede y no creo que no cumpla ni sus horarios, sería demencial que no respeten su propia normativa. No lo van a hacer. Se jugará cuando se tiene que jugar, por la tarde-noche", aseguró Rubiales a los medios durante la fiesta del fútbol femenino de la Comunidad Valenciana.

Al mismo tiempo, sobre mudar un partido de LaLiga a Miami, el presidente de la RFEF volvió a ser contundente. "La FIFA dijo muy claro que un partido de liga nacional uno lo tiene que jugar de local, no lo digo yo. Parece que Tebas ha creado esa cultura de llevar todo a los juzgados. Es una pena lo que tenemos", sentenció.

El artículo sigue a continuación

Por otro lado, consultado acerca de la Supercopa de que se jugará en Arabia, contestó: "El lunes compareceremos y contestaremos a todas las preguntas. Os pedimos paciencia y un poco de respeto, queremos ser rigurosos".

A Rubiales también le consultaron sobre el derbi de y las Elecciones en España: "No ha habido petición de ningún club de cambiar la fecha. El partido se desarrollará en las mejores condiciones posibles".

Por último, sobre la huelga en el fútbol femenino, afirmó: "Hay una propuesta. Lo que queremos es que se respete y todos los partidos puedan televisarse. Los clubes ofrecen unas cantidades, las jugadoras pedían otras y nosotros pondríamos la cantidad que falta para llegar a lo que piden ellas".