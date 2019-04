Luis Miguel Salvador en exclusiva: "No me voy a cerrar a Chivas"

Salvador tuvo un paso exitoso como presidente de Rayados de Monterrey.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

Luis Miguel Salvador es considerado como uno de los directivos más exitosos de Rayados de , con quienes consiguió tres títulos de y en tres ocasiones. Por ello ha sido colocado como una de las opciones para la dirección deportiva de Chivas.

En entrevista con Goal, el ahora directivo de en el Ascenso no cierra las puertas a una segunda oportunidad en la Primera División, con un equipo desgastado que enfrentará problemas porcentuales en el próximo año futbolístico.

"Si en algún momento me invitan a platicar, con gusto. No me voy a cerrar. Aportar lo que veo, mi manera de trabajar, no tendría problema de trabajar con ", explicó Salvador, previo al enfrentamiento con Atlético de San Luis en las semifinales del Clausura 2019.

Salvador, de 51 años, explicó las condiciones que debe tener el proyecto deportivo del Guadalajara, conjunto ahora comandado por el mexicano Tomás Boy.

"Lo importante es la química que puede haber. Si en algún momento me siento con Chivas o con cualquier equipo, si hay empatía y comunión, se analiza y se toman conclusiones", señaló.

Al día de hoy señaló no haber tenido comunicación con José Luis Higuera, pero no se incomoda que ubiquen su nombre en la palestra. "Agradezco que haya quien piense o saque mi nombre, a lo mejor ven en mi a alguna persona que puede aportar", dijo.

En el mismo sentido detalló la situación en que percibe al club 12 veces campeón del futbol mexicano. "Es responsabilidad de todos: directiva, cuerpo técnico, jugadores. No puedes salvar a nadie. En cualquier equipo debe haber armonía y relación entre cada una de esas áreas, sacar conclusiones y detectar áreas de oportunidad".

Por el momento disfruta del éxito con Mérida, elenco para el que llegó en una crísis deportiva, con problemas de descenso, y hoy los tiene Sergio Orduña a un paso de la final del torneo.