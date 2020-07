Luis Espino reconoce al “Mágico” González como ídolo en Cádiz

El actual jugador del equipo gaditano sabe de la importancia del salvadoreño en la historia del club.

El uruguayo Luis “Pacha” Espino”, jugador del de , habló en “Los Provocadores” del conocimiento que tiene sobre Jorge “Mágico” González y sobre su paso por el submarino amarillo. Además dijo que no se le puede comparar a Anthony Lozano con el exfutbolista salvadoreño.



“Me parece una locura lo que jugaba el ‘Mágico’, parecía diferente a todos. Acá al ‘Mágico’ lo aman, de los ídolos máximos, me han mostrado vídeos de cómo jugaba. El jefe de prensa quien trabajó mucho tiempo en radio me mostró al “Mágico”, también quienes trabajan aquí y los hinchas”, dijo el uruguayo.



Sobre las comparaciones entre Lozano y González, el charrúa dio su opinión: “Lozano no es tan técnicamente bueno como el Mágico, pero tiene otras cosas que el Mágico no tenía, es muy bueno, pero tendría que jugar muchos años para llegar a lograr algo como el Mágico, quien era de otro planeta”.