Luis Enrique y los retos de la Selección en 2019: "Queremos dar una imagen potente"

El técnico valora el arranque de su proyecto en La Roja.

Luis Enrique Martínez ha repsado cuáles son los objetivos de la Selección Española de cara al próximo 2019 en el que se jugarán la clasificación para la Eurocopa 2020.

“Hay rivales potentes, tenemos a Suecia, que llegó más lejos que España en el anterior Mundial y la eliminó Inglaterra. Es una selección de un nivel parecido al nuestro, de hecho, creo que están por delante de nosotros en la clasificación de la FIFA y como profesional no puedo pensar que son inferiores, tenemos que demostrarlo en el juego. Los profesionales han vivido situaciones en la que los equipos inferiores han ganado y vamos a intentar que no nos pase y queremos acercarnos a dar una imagen potente de cara a la próxima Eurocopa, si como capaces de clasificarnos que espero que sí”, comentó a la web oficial de la Federación.

Sus primeros partidos y la Nations League: “Después de los dos primeros partidos todos esperábamos estar en la final four de la Nations League pero bueno vimos lo que sucedió, el grupo era difícil y también cometimos errores. Si tengo que hacer una valoración general de los conceptos que hemos trabajado y hemos intentado cambiar y estamos en el proceso, estoy muy satisfecho. Muy contento con la actitud de los jugadores, que para mí es clave y vital de cara a conseguir cosas en el futuro, y tenemos que seguir mejorando y no autolimitarnos por el hecho de que tenemos poco tiempo para trabajar con los jugadores porque son jugadores de alto nivel y la idea es hacerlos partícipes de este proceso”.

Su llegada a la Selección: “Me llamó el presidente que quería reunirse urgentemente y si estaría interesado. Yo siempre me he pronunciado que me gustaría entrenar a la Selección, me coincidió en este momento a mí y super ilusionado ya desde el principio. Es un cambio grande pero me gusta. Tengo mucho más tiempo paras trabajar sin los jugadores".

Su primer recuerdo de la Selección: "Fue el 12-1 de Malta, claramente he vivido al máximo ese partido tan especial y como muy sportinguista que soy y que era cuando era un crío recuerdo cuando iba Eloy o algún jugador importante”.

Su paso como jugador: “Fue muy diferente, era algo que no podía imaginar y era la realización de un sueño cumplido. El ambiente era muy especial. Fuimos la generación que no pasó de cuartos en los Mundiales pero creo que fue en momentos determinados que el factor suerte no jugó a nuestro favor. Me gustaría pensar que quizás pudimos poner algo para el éxito futuro de las siguientes generaciones. Muy contento de lo que hice en la Selección, de cómo competimos y sin reproches por haberlo dado todo”.