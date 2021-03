Luis Enrique y el Mundial 2022: "Queremos hacer los deberes desde el minuto 1"

El seleccionador nacional analizó cómo afronta su rejuvenecida Selección el debut en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

La Selección Española debuta este jueves en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 midiéndose a Grecia y Luis Enrique Martínez ha valorado en rueda de prensa cómo afronta el debut su rejuvenecido equipo.

"Teniendo en cuenta que cada Mundial hay selecciones muy importantes que se quedan fuera..., eso ya significa algo. Vamos a intentar hacer los deberes desde el minuto uno. Nunca vi a mi Selección divagar", comentó.

El estado físico de Sergio Ramos: "Nosotros vamos a tener en cuenta la forma física de cada jugador. En el caso de Sergio Ramos, que viene de una lesión y un golpe, vamos a cuidarle. Entrenó muy bien ayer y hoy también lo ha hecho. Sin ningún problema".

La lesión de Gerard Moreno: "Gerard Moreno está mucho mejor. Hoy ha salido al campo y se ha ejercitado. Seguramente no jugará en este primer partido, no tomaremos ningún riesgo. Está aquí porque no tiene ninguna lesión, pero vamos a ser prudentes".

Opciones para el lateral derecho: "Tengo pensado lo que vamos a hacer y hay jugadores que pueden hacer varios roles y jugar de lateral derecho. Estamos abiertos a muchas posibilidades dependiendo del partido. Intentamos que la Selección sea reconocible".

Confianza tras ganar a Alemania: "Repito el mensaje de los meses anterior: me gustaba lo que veía y sigo siendo optimista. Mi opinión hoy sigue siendo la misma y aún tenemos muchas cosas que mejorar. No por ganar 6-0 a Alemania vamos a golear a Grecia".

Pedri: "Entiendo la comparación con Iniesta, pero Pedri tiene que parecerse a Pedri. Es un jugador maravilloso y se ve en su lenguaje verbal y no verbal. Es humilde, trabajador y buen compañero. Tiene un alto nivel".

El debate en la portería: "En cuanto al debate de la portería, los planes cambian continuamente. Estoy encantado con los tres porteros que tengo y también con los que no han podido venir. Ya veremos en el futuro".

Cómo trabaja su cuerpo técnico: "El cuerpo técnico está en contacto a diario y hacemos reuniones semanales. Para los informes de seguimiento, esperamos 3 o 4 partidos para ver la evolución de los jugadores. Vamos, entretenidos estamos".

Grecia: "Es evidente que vamos a enfrentarnos a selecciones en teoría de un nivel inferior pero vamos a intentar no caer esta sensación. Van a tener que cambiar su rol porque en la Nations League eran los que llevaban el peso del partido y ahora

Dani Omo: "Es un jugador versátil con mucha calidad. Ha jugado en muchas posiciones, de interior, en banda, de segundo punta... Sigue creciendo y si es un habitual en las convocatorias es por algo".

Bryan Gil: "Me gustó mucho desde la primera charla que tuve con él. Puede aportar mucho a nuestro estilo futbolístico y que tiene muchas cosas. Es intenso e inteligente a la hora de atacar y defender".