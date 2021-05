Luis Enrique, tras dejar fuera de la Eurocopa a Sergio Ramos: "Me duele"

El seleccionador informará de sus convocados y hablará desde las 12:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Te lo contamos minuto a minuto.

Llegó el primer día clave en el camino de la Selección Española hacia la Eurocopa 2020, retrasada a 2021 por el coronavirus. Este lunes 24 de mayo, a partir de las 12:00 horas en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Luis Enrique dio a conocer sus convocados para el torneo de este verano.

El seleccionador, después del reciente cambio en la normativa UEFA debido al nuevo contexto presentado por la COVID-19, podía citar a 26 jugadores, si así lo deseaba, en lugar de los 23 inicialmente estipulados; el técnico se quedó en 24. Había varias incógnitas en torno a esta cita, la principal si el asturiano contaría con el capitán Sergio Ramos, que sólo ha disputado cinco encuentros en 2021 con el Real Madrid, y que finalmente tendrá que verlo desde casa. También la relación de porteros, quizá la posición en la que haya más dudas, o la de atacantes, donde Pablo Sarabia fue la gran novedad. Destaca la llamada a Laporte, después de su nacionalización exprés.

La muerte de Arnau: "Quiero empezar acordándome de él, compañero mío en el Barcelona".

24 jugadores en lugar de 26: "Consideramos oportuno incorporar un jugador más, en este caso un delantero más para tener más opciones, pero no queremos incorporar más porque valoramos mucho la sensación de los jugadores de que pueden participar los 24, que puedan entrenar teniendo en cuenta de que en cualquier momento pueden ayudar al equipo. En anteriores campeonatos hemos constatado que suelen utilirzar 18 o 19 jugadores, por lo que quedan jugadores sin participar y en la grada. En nuestro caso sólo se quedará uno en la grada. También lo considero oportuno para los entrenamientos".

Sergio Ramos: "He decidido que no esté nuestro capitán. Es evidente que es porque no ha podido competir esta temporada, especialmente desde enero. Ni ha podido entrenar con el grupo. No ha sido fácil. Ayer por la noche tuve la oportunidad de comunicárselo por teléfono. Es difíicl y duro. Me duele. Ha sido siempre profesional, siempre ha ayudado a la Selección y creo que lo puede hacer en un futuro. Siempre busco el beneficio del equipo. Le recomendé que fuera egoísta, que pensara en recuperarse al cien por cien".

Otras bajas: "También me gustaría hacer especial mención a jugadores que no están en esta lista, algunos por lesión, y que nos han ayudado mucho. Podría decir Carvajal, Canales, Merino...".

Laporte y Sergio Ramos: "No tiene nada que ver. La posibilidad de Laporte la contemplamos desde que sabíamos que era factible. Nivel top, buen refuerzo para la Selección, nos puede ayudar mucho, con experiencia internacional con uno de los mejores clubes del mundo. No lo relacionéis. Me gustaría que estuviera aquí Ramos. A pesar de que es posible que se recuperase en estas semanas, lo veo poco probable".

Contacto con Ramos: "Coincidí con él en el descanso del Real Madrid-Sevilla, unos cinco minutos. Hablamos simplemente de cómo está físicamente. La conversación de ayer la mantengo en privado. No fue fácil. Mi reconocimiento hacia él siempre ha sido claro. Mi staff está también detrás de esa decisión, por supuesto".

Sergio Ramos y los Juegos; la baja de Nacho: "Seguramente que Nacho podría estar y se haría justicia, pero repito que quiero llevar a 24 jugadores. Hay tres, cuatro o cinco jugadores que podrían estar. De los Juegos Olímpicos no hablamos nada, yo no tengo potestad".

Ruido mediático por la ausencia de Ramos: "Cualquier cosa con Ramos genera polémica: cuando le ponía 90 minutos y no descansaba, cuando eran cinco para que sumara una nacionalidad, ahora que no le convoco... Espero y deseo que no afecte. La Selección está más que preparada".

Sarabia, novedad: "Puede que sea sorpresa hasta para él. Le quisimos convocar en las dos anteriores pero estaba lesionado. Está en uno de los mejores equipos mundiales, tiene una competencia atroz y no juega todo lo que nos gustaría. Puede aportar llegada, gol, último pase, trabajo defensivo, va por fuera y por dentro".

El lateral derecho: "Hemos tenido muchos problemas ahí, el sitio en el que más, con muchas lesiones. Conocemos muy bien a Azpilicueta porque sabemos de su rendimiento y su capacidad. Sabemos que Llorente no es lateral, pero con su capacidad física puede desarrollar diferentes roles. También algún central puede ir ahí. Marcos, aunque juegue de lateral, no queremos olvidar de que esté en ataque".

Sin jugadores del Madrid: "Si Carvajal y Ramos hubieran podido participar, estarían. No hago la lista para que estén contentos unos u otros. Lamento encarecidamente que no estén estos jugadores del Madrid por las lesiones".

Ramos, aunque fuera para hacer grupo; Iñigo Martínez: "Creo que he sido lo suficientemente explícito. Me han contratado para tomar decisiones y es lo que intento hacer. Después de esta rueda de prensa se emitirá un comunicado y quedará claro. No puedo decir más".

La llamada a Ramos: "En una conversación siempre hay dos versiones. Fue educada, muy correcta, del mucho respeto que le tengo y el que él me tiene a mí".

Comportamiento: "Nadie se ha quedado fuera por eso. Nos fijamos en todos los detalles, que pueden ser muy importantes en una fase final. Todos se han portado excelentemente en mi etapa".

Porteros: "Es una posición especial, pero no tengo ningún problema en rotar porteros, y lo he hecho así en mis equipos. Tengo confianza en estos tres. Pau también nos ha ayudado en algunos momentos, Kepa ha participado mucho menos de lo que nos hubiera gustado...".

La convocatoria de Ramos en marzo: "No tiene nada que ver, son situaciones diferentes. Vino con nosotros, jugamos la primera parte y no volvió a jugar más que cinco minutos contra Kosovo, con la mala suerte de que se lesionó. Después de ahí no fue a mejor su situación, sino a peor".

Objetivo: "No he evitado nunca el papel que tenemos, como pais y Selección. La Selección puede ganar títulos. Creo que estamos en el grupo de seis, siete u ocho favoritos, pero hay que refrendarlo en el terreno de juego. No me veo inferior a nadie, quizá superior tampoco. Me gusta y me pone lo que veo".

Charla con Ramos: "No tengo nada que decir y mucho menos expresar su actitud o conducta. Fue una conversación muy correcta, educada y de mucho respeto".

Espíritu ofensivo: "Sin ninguna duda. Si algo caracteriza a esta Selección y algo de lo que estoy especialmente orgulloso es de lo que han hecho en todos los partidos, atacando y defendiendo siempre de la misma manera, asumiendo riesgos. Es lo que vamos a hacer en esta fase final. De miedo no vamos a morir".

Si es la lista que quería: "No, no es la lista que yo quería desde el momento en que hay jugadores que no han podido estar en ella. Sobre todo en el lateral derecho, los jugadores con los que más había contado no están en ella".

Esperar a Ramos: "No. Vamos 24. Hasta 48 horas antes del primer partido, el día 14 contra Suecia, podemos incorporar a cualquier futbolista si hay lesión o contagio de coronavirus".

El líder sin Ramos: "Si por algo nos definimos es por ser un equipo. Más allá del peso de algunos jugadores, naturalmente los veteranos, el peso caerá en todos. Hay unos 12 jugadores menores de 25 años. Va a ser muy importante el ambiente que podamos tener y generar".

El papel de Gerard Moreno: "El que ha venido desempeñando en su club y cada vez que ha venido a la Selección. Aporta cantidad de soluciones en el aspecto ofensivo, sin descuidar el defensivo".

Jesús Navas: "Seguramente podría estar en la lista y ha hecho merecimientos para estar, pero repito lo dicho anteriormente".

La presencia de aficionados: "Es una alegría enorme que hayamos podido concretar jugar los partidos de grupo en España, y especialmente en Sevilla, que es, digamos, nuestra sede talismán".

Esquema: "Lo tengo claro, pero dependerá de lo que vea en los entrenamientos, del rival... Es más importante que los jugadores sepan qué tienen que hacer con cada sistema".

Adama, tocado en el final de la Premier: "Está bien. Le han hecho una prueba y no reviste gravedad. Confirmaremos cuando los médicos puedan hacerle las pruebas pertinentes".

Preocupación por el estado físico: "Lo importante es llegar fresco de cabeza, que los 24 lleguen aquí el 31 motivados, porque así superarán cualquier cosa".

Sarabia, un perfil a destacar: "Espero que Pablo Sarabia tenga un perfil como el que tiene en su equipo o incluso potenciarlo. Ese es mi objetivo. Les he demostrado a los jugadores que, en función de lo que vea, todos tienen opciones de ser titulares".

Si ha dado explicaciones a alguien más que a Ramos: "No he llamado a ningún otro jugador para explicar por qué no viene porque no es una decisión fácil de explicar por qué no viene. Consideraba oportuno hacerlo ocn Ramos por lo que supone para la Selección y por su personalidad".