Luis Enrique 'saca pecho' y presume de resultados con la Selección España

"Sólo por poner las cosas en contexto", escribe el entrenador en redes junto a una imagen en la que muestra datos comparativos con otras selecciones.

Luis Enrique Martínez saca pecho. Este miércoles, un día después de meter a la Selección España en la Final Four de la UEFA Nations League, el técnico asturiano presume de resultados a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Lee más: Por qué Luis Enrique podría dejar de ser el entrenador de la Selección España

"Sólo por poner las cosas en contexto", ha escrito el entrenador español en redes sociales, adjuntando una imagen en la que muestra, sorpresivamente, datos que comparan los últimos resultados obtenidos por las grandes selecciones europeas.

Así las cosas, y según destaca Luis Enrique con esas estadísticas, La Roja es el único combinado que ha sido capaz de estar entre los mejores de cada torneo las últimas cuatro competiciones a nivel de países: la Nations League 2020, la Euro 2020, las Eliminatorias camino de Qatar y la Nations League 2022.

"Sólo España ha estado entre los mejores en las últimas 4 competiciones de selecciones", se aclara debajo de la foto con los datos. Además, resalta que "sólo Italia ha fallado en una de las competiciones" y señala que "el resto de las selecciones europeas han fallado como mínimo en 2 competiciones".

El mensaje de Luis Enrique llega en un momento en el que su futuro está en el aire, puesto que el contrato que le une al banquillo de la Selección España acaba tras el Mundial de Qatar.

Cierto es que el técnico asturiano ha acumulado muy buenos resultados desde que reemplazó a Julen Lopetegui y Fernando Hierro tras el Mundial 2018. En la Eurocopa 2021 acabó siendo semifinalista con una España que no parecía candidata al título, fue subcampeón de la Nations League 2021 y se ha clasificado para el Mundial como primera de grupo, además de meter a España en la Final Four de la Nations League 2022- 2023.

A pesar de que La Roja pasa por un momento de transición, ha redoblado su apuesta por los jóvenes y él ha decidido dejar fuera de la Selección a veteranos como Sergio Ramos o Iago Aspas con algunas dosis de polémica, los resultados son incontestables.

Cabe recordar que la Federación siempre ha apostado por renovar a sus entrendores tras conseguir la clasificación para una Eurocopa o un Mundial pero éste no ha sido el caso: el ex del Barcelona aún no ha renovado, acaba contrato justo tras la cita mundialista y no ha dado pistas sobre sus ideas de cara al futuro.

De hecho, tras la consecución de la clasificación para la Final Four de la Nations League tampoco se manifestó al respecto, ya que la lucha por el título no será hasta junio de 2023 cuando ya no tendría contrato. "¿Junio? el futuro no existe", dijo escuetamente.