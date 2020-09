Luis Enrique: "Habría preferido que Messi y el Barça llegaran a un acuerdo"

El seleccionador nacional se pronunció sobre la entrevista exclusiva de Messi y a Goal y habló sobre el conflicto entre el '10' y el Barça.

La entrevista exclusiva de Messi a Goal sigue generando reacciones. El último en hablar de las palabras del argentino ha sido el seleccionador nacional, Luis Enrique.

En la rueda de prensa previa al encuentro ante , el técnico, que dirigió a Messi en el Barça, fue sincero sobre la situación de quien fuera su estrella en el cuadro de la Ciudad Condal.

Luis Enrique, sincero ante la relación Messi-

"Es un tema muy delicado. Me voy a pronunciar. Los clubes están por encima de todo y de todos. Leo ha hecho crecer mucho al Barcelona, pero hubiera preferido un acuerdo", aseguró.

Optimista con el futuro del cuadro azulgrana

"De bien nacidos es ser agradecidos, por las dos partes. Llegará el día en el que Leo deje el Barça, eso es así. Y el día que suceda será una pena, pero el Barcelona seguirá ganando títulos", aseveró.

¿Qué espera de Thiago?

"Espero de él lo que se ve en el Bayern, aunque allí es más pivote y aquí mas interior. Es muy maduro desde joven, ahora más. Su calidad está fuera de toda duda con y sin balón. Roba muchos balones. Es una versión mejorada de lo que ya conocía desde que el entrenaba en el Barça B".

Las críticas a De Gea

"Yo nunca dije que haya críticas injustas. Quien no acepte las críticas no se puede estar en el fútbol profesional. Para mí la temporada de De Gea es de notable alto, casi sobresaliente. Más allá de un par de errores. Sé que esa reflexión me vendrá de vuelta. Es así. La selección que lo ganó todo es un referente. Abrió las puertas de lo que es ganar y ahora intentamos seguir esa línea".

Anuncia cambios para el duelo ante Ucrania

"No miro que se puedan ir todos contentos. Voy a decidir por lo que veo y lo que necesita el partido. Veremos cuantos repiten. ¿Adama? Pues lo mismo. Ellos lo sabrán los primeros, y se enteran dos horas antes para que estén todos metidos. Repetir once es una posibilidad, pero tenemos que analizar muchas cosas. Pero no quiero dar pistas a Shevchenko, que es muy listo".

Elogios a Busquets

"No necesita hablar mucho, su presencia impone. Eso es un añadido a lo que aporta en el campo, que es por lo que está aquí. Es uno de los más importantes de la selección y así lo ha sido siempre. Le veo muy bien. Las situaciones desagradables afectan. Pero él sabe que si es indiscutible o no depende de su rendimiento".

Análisis del debut de Ansu Fati

"Compararse con Messi es ponerse en una situación que vas a perder. Me ha sorprendido su normalidad, su tranquilidad... Da gusto verlo entrenar. Es un jugador diferente. Es un gusto verlo entrenar y cómo está en la concentración. Ojala pueda tener minutos en su club. En generó muchas cosas, pero todo el equipo. La actitud fue maravillosa. Su cara decía que estaba deseando jugar. Pero hay que ir despacio, que son 17 años. Su futuro es maravilloso".