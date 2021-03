Luis Enrique: "Estoy más que preocupado de cara al partido con Kosovo"

El técnico de España reconoció carencias, se quejó de la falta de balones y del césped, y apuntó que Sergio Ramos fue suplente por decisión técnica.

Después de la victoria in extremis de España en Georgia (1-2) en el segundo partido del equipo español para la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, Luis Enrique ha comparecido en rueda de prensa. El técnico se mostró aliviado por el resultado y admitió los problemas de sus futbolistas.

Sufrimiento: "Que iba a ser difícil lo dije ayer, más difícil que esto ya veo pocos partidos. Ha sido muy complicado, han estado a un muy buen nivel defensivo, en la línea de Grecia pero con mayor peligro en las transiciones porque tienen calidad, especialmente en la banda izquierda. Ha sido muy difícil, pero le hemos dado la vuelta con mucho empeño, valor y siendo más atrevidos que en la primera parte".

Dificultad: "Es una selección que está creciendo. Ya le vi contra Suecia, que generó más ocasiones que el rival. Ha defendido muy bien, pero ayudaba el campo porque botaba el balón como un conejo, aunque no es excusa. Me han gustado mucho, van a ganar partidos si juegan a este nivel fuera y en casa. Especialmente con el extremo izquierdo, que no me acuerdo de su nombre pero juega en el Rubin Kazán. No sé ni cómo se pronuncia su nombre, tiene sólo 20 años y si sigue esa progresión... Georgia ha hecho un gol y ha podido hacer alguno más. A través del valor y el arrojo en la segunda parte hemos podido ganar".

Las sustituciones de Bryan Gil y Diego Llorente, y la importancia del triunfo: "Los cambios del descanso han sido únicamente Diego Llorente por la tarjeta; no quería correr riesgos. Bryan me gustó en la primera parte, pero buscábamos meter gente con un poco más de empaque. En el descanso hemos hablado de que ha faltado atrevimiento, yo promuevo que da igual el fallo. Georgia se ha envalentonado con el público y nos han costado los pases de riesgo, y eso no es lo que buscamos en la Selección. Si el campo no está bien, da igual, se arriesga. Se puede perder por muchas cosas, pero no por no intentarlo. El gol de Dani Olmo nos viene de maravilla para ganar un poco de confianza. Ante Kosovo me imagino un partido de esta magnitud".

Sensaciones: "No salgo preocupado, en absoluto. No hay dos partidos iguales, no he visto dos partidos iguales en mi carrera. El anterior tiene repercusión sobre el siguiente, hoy tenemos la justificación del campo, que el balón, y lo podéis ver, va botando continuamente y generando desconfianza en los jugadores. Se ve la desconfianza. Y el tercer partido será igual. Hay que buscar a los jugadores que más acertados estén. En la segunda parte el equipo se han quitado un poco ese peso y espero que el gol final sea un chute de confianza".

Pedri y Dani Olmo: "En el chut, desde donde lo he visto, que estaba cerca, el balón hace un efecto porque estos balones están algunos deshinchados; sólo había seis balones en todo el partido, cada vez que salía uno se perdían varios minutos. Animamos a Dani (Olmo) a chutar porque es de los que mejor chutan. Es lo que más abre defensas cerradas. Pedri, en la primera parte, como todo el equipo; en la segunda ha demostrado el perfil de jugador que es, las cualidades que tiene. Ha estado muy bien con Jordi Alba, se conocen muy bien, es evidente que hay una relación clara y fluida".

Dudas: "No tengo dudas, la Selección son estos jugadores de aquí y diez más que pueden venir. Estoy muy preocupado de cara al partido de Kosovo, muy preocupado. Si nos falta finura y frescura, será como sea, pero España no puede faltar al próximo Mundial. Estamos sufriendo más con estas selecciones que con Suiza o Alemania. Estoy más que preocupado de cara a este último partido".

Busquets, superado en las transiciones: "Hace tiempo que es el muñeco del pim-pam-pum, al que todos le dan cuando pasa algo malo en su equipo y en su selección. Si contáis las pérdidas, las hay por parte de todos los jugadores. Esas pérdidas han generado desconfianza. Han demostrado una entereza, una valentía y un arrojo en la segunda parte que me hacen seguir confiando en mi Selección. Luego pasará lo que tenga que pasar, pero no será por que no lo intentemos".

Peor primera parte de su carrera: "Ha sido uno de los partidos en los que más he sufrido, desde el principio hasta el final. Pero bueno, por el final de la película ha merecido la pena. Estaba el fantasma de que se complicaba mucho la clasificación, y de hecho sigue muy complicada porque no hay enemigo pequeño. En cuanto a sufrimiento mío, personal, es el partido que más he sufrido, sin ninguna duda. No ha sido una primera parte desastrosa en ningún caso, pero costaba hilar dos o tres jugada seguidas para generar peligro. Las veces que hemos podido combinar no hemos finalizado con peligro".

Sergio Ramos: "Sergio está bien, en perfectas condiciones. Ha sido una decisión técnica. Ya sé que cualquier decisión va a generar polémica. Estoy a costumbrado y no me va a sorprender".