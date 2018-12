Luis Enrique defiende a Isco: "Lo he llamado seis veces su calidad nadie la va a discutir"

El seleccionador asegura que "lo he llamado las seis ocasiones, por lo que más que en mis palabras, fijaos en mis hechos".

Isco Alarcón no pasa por un buen momento en el Real Madrid, donde ha desaparecido de las alineaciones desde la llegada al banquillo de Santi Solari pero el entrenador de la Selección Española, Luis Enrique Martínez, ha mostrado su confianza en el malagueño.

"Estamos en diciembre y faltan tres meses para mi siguiente convocatoria. No me preocupa ningún caso. Me gusta mucho, el pasado Mundial estuvo a un nivel muy alto y su calidad nadie la va a discutir. Su estado de forma y los minutos indicarán las posibilidades, pero lo he llamado las seis ocasiones, por lo que más que en mis palabras, fijaos en mis hechos", explicó en un acto de homenaje a Quini que tuvo lugar en Gijón.