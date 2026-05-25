Luis de la Fuente explica la convocatoria de España para el Mundial y elude las preguntas sobre la ausencia de Dean Huijsen

El lunes por la tarde, Luis de la Fuente, seleccionador de España, anunció la lista para el Mundial sin ningún jugador del Real Madrid, algo inédito. Esto generó múltiples preguntas en la rueda de prensa.

Tampoco viaja Dean Huijsen. El defensa, nacido en Ámsterdam, debutó en marzo y ha jugado siete partidos internacionales, pero se queda fuera junto al resto de sus compañeros del Real Madrid.

Sin embargo, el técnico prefirió a otros centrales. Ningún otro madridista viajará al torneo, hecho inédito. En cambio, el gran rival, el FC Barcelona, aporta ocho jugadores y se convierte en el principal proveedor. El seleccionador, de 64 años, respondió a estas cuestiones en la rueda de prensa.

«No me fijo en la procedencia de nuestros jugadores. Quizá algunos aficionados sí lo hagan. Para mí no es importante. Creo que es una lista elaborada con mucho cuidado. Todos los que están en la lista se lo han ganado», afirmó antes de comentar la cifra de jugadores del Barcelona. «No sé si son ocho, y si lo sabía, lo he olvidado. Son simplemente jugadores de la selección nacional, nada más», añadió.

Preguntado por la ausencia de Huijsen y de Robin Le Normand, defensa del Atlético de Madrid, recordó que el zaguero de 29 años ya no fue convocado en la anterior ventana de amistosos. Con 27 partidos como internacional, no fue convocado en la pretemporada anterior. El seleccionador no añadió más explicaciones.

«Prefiero hablar de Eric García y Marco Pubill, los centrales convocados. Podrían haber sido otros, pero creímos que este era su momento. Han tenido una temporada fantástica y los conozco desde las categorías inferiores; sé que encajarán en el equipo», afirmó De la Fuente.

Sin embargo, ha dejado una plaza para Lamine Yamal, lesionado desde finales del mes pasado en el tendón de la corva. De la Fuente aún no sabe cuándo podrá contar con él: «No queremos precipitar su recuperación; seguiremos evaluando su situación de cara a la fase de grupos».