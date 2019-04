Lucas Vázquez lo tiene claro: "No me gustaría que el Barça ganara la Champions"

El gallego cierra la puerta a una posible salida del Real Madrid.

Lucas Vázquez se olvida de los tópicos a la hora de hablar de la Champions League y el . El futbolista gallego del no quiere que el Barcelona gane la 'Orejona' y así lo hizo saber, sin pelo alguno en la lengua, en Radio Gaceta de los Deportes de Radio Nacional de : "A mí particularmente me gusta mucho el . El es un equipo joven, sin miedo, saben a lo que juegan.. es bonito verles jugar. No me gustaría que ganara el Barcelona".

Lo dice un hombre que, habitual en las rotaciones del Real Madrid, tampoco piensa en salir de la casa blanca: "Por supuesto que quiero seguir en el Real Madrid. Tengo contrato hasta 2021. Ahora mismo no me planteo una salida. Nunca se sabe. No hay ofertas que yo sepa", aseguró un Lucas que trató, como no podía ser de otra forma, los dos nombres sobre la mesa de las oficinas del Santiago Bernabéu, Paul Pogba y Eden Hazard: "No nos descentran los rumores de fichajes. Estamos acostumbrados en el Real Madrid a que se hable de fichajes. Todos los años hablamos de si viene uno u otro... es normal. Al Madrid tienen que venir los mejores del mundo y Hazard está entre ellos. Sería bienvenido. Creo que Pogba sería un fichaje interesante. Un jugador joven, un mediocentro 'box to box'... estaríamos encantados de tenerle".

Encantado com está de tener a Karim Benzema en su equipo: "Jugar con Benzema me parece una maravilla diaria por todo lo que hace. Creo que está haciendo una temporada espectacular. El club sabrá lo que tiene que hacer. Tomará sus decisiones", afirmó el '17' blanco, que además de ratificar la "mala temporada" madridista, defendió la personalidad de Gareth Bale: "Nos llevamos muy bien todos. Se dice que no sabe español, pero él entiende todo perfectamente. Cada uno tiene su personalidad. Hay gente más tímida, más introvertida. Hay que respetarlo".

Sueña con la selección

Renglón aparte merece el apartado de la selección española, un combinado nacional al que sigue soñando volver el gallego: "Ojalá pueda ir a la selección. Este año, por desgracia, no estuve en ninguna convocatoria. Y la verdad que me muero de ganas por poder estar en la próxima. Intentaré trabajar y hacerlo lo mejor posible para que confíe en mí".