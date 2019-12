Lotería de Navidad 2019: Cómo comprobar si tu décimo está premiado

Compruebe si le ha tocado la Lotería de Navidad 2019

¿Quién no sueña con ser uno de los agraciados con el sorteo de la Lotería de Navidad 2019? ¿Quién no ha soñado alguna vez con que te toque "El Gordo"? Si antes, durante o después del sorteo de Lotería de Navidad de 2019 deseas comprobar si tu décimo ha resultado premiado, sólo tienes que acudir al comprobador de premiados de Lotería, donde te informarán del importe del premio ganado en función de los euros que hayas invertido. Aquí se encuentra, a golpe de click, el enlace para comprobar si tu número está premiado o no.

Los requisitos y cómo cobrar un premio

Se recuerda que si los premios son inferiores a 2.000 € por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 11.000 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos. Dado que el Sorteo se celebra en domingo, hay que tener en cuenta que los puntos de ventas pueden no estar abiertos al público ese día.

Si el premio acumula un importe igual o superior a 2.000 € se cobrará en las entidades financieras autorizadas cuya lista se encuentra disponible en los puntos de venta de Loterías y en la página web oficial: www.loteriasyapuestas.es. No obstante, en este caso hay que recordar que los domingos no suele ser un día de apertura para las entidades financieras.

¿Cuánto dinero toca si mi décimo está premiado con "El Gordo"?

Los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo.

El segundo premio ascenderá a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo).

El tercer premio es de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo).

Además, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 euros al décimo).

Ocho quintos de 60.000 euros (6.000 euros al décimo).

También habrá 1.794 premios con 1.000 euros a la serie.