Los verdaderos Planes B del Real Madrid por si falla el fichaje de Pogba

El club blanco prioriza hoy los traspasos a las incorporaciones, pero en la agenda se mantienen Ndombele y Van De Beek. Descartados Fabián y Eriksen

El ha dejado aparcados los fichajes para atender la Operación Salida. Sin embargo, eso no quiere decir que no siga mirando de reojo a esos jugadores que tiene en la agenda y que podrían venir a reforzar la única posición pendiente de apuntalar: el centro del campo. El jugador que lidera esa lista, y muy por encima de todos los demás, es Paul Pogba. Pero tal y como ya publicó Goal, la operación se encuentra en un punto muerto dada la negativa del Manchester United a negociar, incluso pese a la primera oferta formal de la de más de 100 millones de euros.

Así las cosas, ante el nulo avance de esta operación, salen a flote los nombres que maneja el Real Madrid en el extremo de que la operación de Pogba no termine fructificando. Que básicamente son dos: Van De Beek y Tanguy Ndombele. Ninguno de ellos de un perfil idéntico al de Pogba, pero sí con cierta potencia y recorrido, que es lo que busca Zidane para un Real Madrid todavía más físico de cara a la próxima temporada.

El caso de Van De Beek se viene hablando desde primavera, cuando el iba pasando fases en la . El propio Real Madrid sufrió en octavos de final ese ‘impropio’ juego box-to-box para un medio tan menudo. Con 22 años ha sido una de las revelaciones de la temporada en el Viejo Continente. Según publicó Marca este miércoles, su precio podría rondar los 60-70 millones de euros.

El artículo sigue a continuación

Por otro lado está Tanguy Ndombele, del Olympique de . Otro de los jugadores de los que más se ha hablado en esta temporada donde ha dado el salto incluso a la selección francesa. El centrocampista de 22 años ejerce más de pivote que de interior, y su valor de mercado está en 65 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. Este mismo martes, el presidente del Olympique de Lyon Jean-Michel Aulas explicó que Ndombele les ha pedido salir este verano y que es una opción que están contemplando. El es otro de los grandes pretendientes que tiene Ndombele.

FABIÁN Y ERIKSEN, DESCARTADOS

Por otro lado están también Fabián Ruiz y Christian Eriksen, quienes han ocupado mucho espacio en los medios de comunicación en este verano. Sin embargo, según pudo saber Goal, el Real Madrid no contempla seriamente ninguna de las dos opciones. En el caso del danés, y pese a ser más asequible que Pogba y haber hecho un guiño público al Real Madrid, no le entra por los ojos a Zidane, según publicó ya Goal la semana pasada. Mientras tanto, por Fabián Ruiz no ha habido ni un movimiento ni con el Nápoles ni con sus representantes. Su convocatoria con la Selección Absoluta y el gran Europeo Sub-21 que está haciendo han subido su caché, pero el Real Madrid no contempla hoy su fichaje.