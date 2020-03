Los sueños de Jarlan Barrera: jugar en la Selección Colombia y en Europa

El talentoso volante actualmente en Atlético Nacional aspira a representar al país vistiendo la camiseta de la Tricolor nacional.

En diálogo con el programa Saque Largo de Win Sports, el samario no tuvo reparos en hablar de sus sueños y ambiciones que tiene pendientes en su carrera. Jarlan Barrera tiene claros sus objetivos profesionales y habló sobre ellos de manera directa.

El primero de ellos es hacer parte de la Selección , sea en este proceso de Carlos Queiroz o en uno posterior. "Es el sueño mío siempre que he tenido desde niño de estar en la Selección, de representar mi país. No me voy a cansar, hasta lo último que pueda dar en el fútbol en poder vestir la camiseta. Voy a luchar siempre".

Para Barrera, el proceso de maduración personal y como jugador están en un buen punto para asumir el reto de hacer parte de la Tricolor: "He logrado buenas cosas, he cambiado la mentalidad. El último semestre con Junior cambié la mentalidad sabiendo que en cualquier momento podría estar".

Igualmente, considera que en este momento, siendo ficha clave en el Nacional de Osorio, tiene todas las condiciones para que Queiroz se fije en él y lo tenga en cuenta: "Pienso que he hecho bien las cosas, ahora mismo no creo que me falta nada. Le he puesto muchas cosas a mi juego que no tenía antes, en la forma táctica, en la forma defensiva. En cualquier momento puede llegar el llamado".

Su segundo sueño pendiente por cumplir es dar el gran salto a Europa. "Es el sueño de todo jugador. Le preguntas a un jugador de aquí del país y te va a responder que el sueño es jugar en Europa, en los equipos grandes del mundo. Buscar estar en la élite del mundo y el mío también".

"Tengo esa revancha de volver al fútbol de exterior y poder hacer las cosas como quería en ese momento", aseguró Jarlan Junior, haciendo referencia a su paso sin éxito por de .

"Elegiría ir a una gran liga, sea el equipo que sea. Sea, si es en la Liga española, sea el o al más chico, sea el que sea; ir a una gran liga es muy importante", remató el ex sobre lo que le gustaría para ir al fútbol del viejo continente.

Por último, y preguntado sobre el estilo de juego de , Barrera apuntó que "Me encanta. Me gusta atacar, estar siempre en el área contraria. Siempre nos ha gustado esa ideología de juego que nos propuso el profe. Todos se han sentido bien".