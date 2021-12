Los socios autorizan a la junta a pedir 1.500 millones para el Espai Barça

El Barça puede ya iniciar todos los trámites para conseguir un préstamo de 1.500 millones de euros para financiar las obras del Espai Barça, el proyecto que engloba el nuevo Camp Nou, el nuevo Palau Blaugrana, varios edificios de oficinas y restauración, un hotel y la urbanización del entorno del estadio, que también correrá a cargo del Barcelona tras llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad. En un referéndum telemático celebrado este domingo, los socios con derecho a voto autorizaron por amplísima mayoría a la junta directiva a pedir el crédito e iniciar, cuanto antes, la construcción del Camp Nou, la primera de las varias edificaciones que se tirará adelante.

La junta de Joan Laporta ganó la votación por un margen elevado. 42.693 socios un (87,8%) escogieron la opción afirmativa, mientras que 5.055 (10,4%) optaron por el 'no'. También hubo 875 socios (1,8%) que decidieron votar en blanco a la propuesta, que ya había sido aprobada previamente en la Asamblea de compromisarios del pasado 23 de octubre. El referéndum sirvió para que todos los socios ratificaran la decisión tomada en la Asamblea, el primer órgano por el cuál debía pasar la petición del préstamo, ya que los Estatutos del club así lo indican: cualquier crédito que supere el 10% del presupuesto anual del club tiene que ser aprobado por mayoría de dos tercios en Asamblea General. Y así se hizo. Primero, lo aprobaron los compromisarios. Este domingo, la decisión se ratificó en un referéndum abierto a todos los miembros del club.

Si el club cierra la financiación, está previsto que las obras del nuevo estadio empiecen el próximo verano. Tal y como reza el calendario establecido por los directivos y ejecutivos de la entidad, las actuaciones para levantar el nuevo Camp Nou se iniciarán en el tercer trimestre de 2022 y deberán terminar a finales del año 2025, fecha en la que el recinto cubierto y para 105.000 espectadores se podrá inaugurar. Por su parte, el nuevo Palau Blaugrana se empezará a principios de 2024 para estar terminado a finales de 2026; y las obras del campus -edificios de oficinas, hotel, urbanización- irán de principios de 2025 hasta los últimos meses de 2027.

Cómo se devuelve el préstamo

El Barça está en una situación económicamente crítica. No puede inscribir a nuevos jugadores a menos de que libere decenas de millones en salarios de la primera plantilla de fútbol masculino. Es por eso que el club no puede poner fondos propios a la construcción del nuevo Espai Barça. En el proyecto inicial aprobado en 2014, la directiva de Bartomeu se comprometió a invertir 200 millones de fondos propios en las obras, por los 200 de un préstamo bancario y 200 más que se generaría de la venta del apellido del Camp Nou. Sin embargo, en esos momentos el club no se puede permitir inyectar dinero de su caja fuerte, básicamente porque en dicha caja solamente hay telarañas.

Para poder iniciar las obras -y terminarlas- el Barcelona tiene decidido pedir un préstamo de 1.500 millones al fondo de inversión Goldman Sachs, que ya se posicionó como la mejor opción durante el mandato de Bartomeu para llevar la financiación del estadio y del resto de edificaciones. Por lo tanto, las obras se pagarán con un crédito a 35 años, con los primeros cinco años de carencia, es decir, sin que el Barça tenga que devolver un euro hasta que termine la construcción. El interés, tal y como comentó el CEO del club, Ferran Reverter, oscilará entre un 2 y un 3%. ¿Cómo se devolverá el préstamo? Según explica el Barcelona, el nuevo Espai Barça generará 200 millones de euros más de lo que actualmente ingresa la entidad por sus instalaciones. El 33% de esos 200 millones se destinará a Goldman Sachs, una cifra que subirá, según el mismo Reverter, "hasta un 40 o un 43% por los intereses".