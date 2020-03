Los récords del cumpleañero Sergio Ramos: Leyenda del Real Madrid

De la mano de Opta, un repaso por los números del jugador del Real Madrid, que este lunes cumple 34 años.

Sergio Ramos no imaginó jamás que su cumpleaños número 34 lo iba a encontrar haciendo una cuarentena obligatoria y en medio de una pandemia que azota al mundo a raíz del brote del nuevo coronavirus. Sin embargo, eso es lo que le ocurre al defensa del y de la Selección española, que este lunes le añade otro año a su vida. Nacido el 30 de marzo de 1986, el capitán de los blancos tiene un espectacular palmarés y una trayectoria ejemplar, aunque su carrera está marcada por las luces y las sombras de varios récords que atesora y que, de la mano de Opta, merece la pena repasar.

Cuántas tarjetas rojas y amonestaciones tiene Sergio Ramos

No es un defensa más. No es tampoco un jugador más. Por empezar, Ramos, que comenzó su carrera futbolística en el y que recaló en el Real Madrid para convertirse en el actual capitán del conjunto merengue y de la Selección Española, es el defensa que ostenta la mayor cantidad de veces en el Once de la FIFA (10) y de la UEFA (8). Esto no hace más que demostrar la regularidad que ha tenido a lo largo de su carrera. Su rendimiento se ha sostenido en el tiempo y esa es una de las cosas más difíciles de conseguir, en cualquier ámbito de la vida.

Ramos es sinónimo de Selección española y de victorias. De hecho, ningún otro jugador ha disputado más partidos con La Roja que él: jugó hasta 170, siendo, además, el internacional que más encuentros ha ganado con su selección en el mundo (127). Como si fuera poco, Ramos es el décimo máximo goleador de la Selección Española de Fútbol (21, igualado con Míchel) y solo Fernando Hierro (29) ha marcado más entre los defensas del combinado nacional.

Europa también conoce bien las virtudes de Ramos. El defensa de Camas ha disputado la friolera de 124 partidos en la , todos ellos como titular, convirtiéndose en el jugador que más choques ha disputado saliendo en el once inicial en la historia de la competición.

En le temen todos los equipos, pero no sólo por lo duro que es en defensa. Y es que Sergio Ramos ha marcado al menos un gol en cada una de las últimas 16 temporadas de , siendo el único que lo ha conseguido junto a Lionel Messi, máximo realizador en la historia de la competición.

Además, Ramos es el quinto jugador que más partidos ha disputado en LaLiga en la historia del Real Madrid, siendo, además, el tercero que más títulos ha ganado con el conjunto blanco en la historia (21, igual que Marcelo), solo por detrás de Paco Gento (23) y Manolo Sanchís (22). También es Ramos es el defensa que más goles ha marcado en lo que se ha disputado de la temporada 2019/20 en LaLiga (5), tres de ellos de penalti.

Por supuesto que Ramos también tiene su particular historia ante el FC , eterno rival merengue. El ex del Sevilla, que ha marcado 91 goles con el Real Madrid (53 de ellos con la cabeza y 16 de penalti), ya es el jugador que más partidos ha disputado en la historia del Clásico (44) superando a Manolo Sanchís, Francisco Gento, Xavi Hernández y al propio Messi (43).

SOMBRAS EN FORMA DE TARJETAS

Por otro lado, hay que recordar que Ramos culminó los ocho minutos fatales del Real Madrid en Champions League ante el en la ida de los octavos de final de la actual campaña. Su expulsión tras derribar a Gabriel Jesús le convirtió en el jugador con más tarjetas y más rojas de la competición. Igualaba a Davids e Ibrahimovic como jugador con más expulsiones en la máxima competición continental, con cuatro rojas. Su última expulsión databa del 17 de febrero de 2019, hace poco más de un año, cuando enfiló el camino de los vestuarios en el Real Madrid- .

Su negativo registro se une al que cosecha en Liga, donde también es el futbolista con más expulsiones y amonestaciones en la historia de la competición. Sí, Ramos es, también, el jugador que más tarjetas amarillas ha visto (167) y que más veces ha sido expulsado en la historia de LaLiga (20).

Además, con la selección española también copa el ranking de futbolistas con más cartulinas recibidas de los que vistieron la camiseta nacional.