Los que podrían despedirse de la Liga MX en el 2019

Hay jugadores que podrían estar viviendo sus últimos momentos en el futbol mexicano.

La Liga MX es una de las más competitivas tanto a nivel continental como mundial, motivo por el cual constantemente salen jugadores para ir a otras latitudes por grandes cantidades de dinero.

El 2019 podría significar el último año de varios jugadores en la Liga MX, pues muy pronto podrían emigrar a otro país gracias a sus condiciones.

DIEGO LAINEZ

Es probablemente el mayor prospecto mexicano. Con apenas 18 años ya ha logrado deslumbrar a todo México y ha llamado la atención de varios clubes de Europa que sueñan con ficharlo. En caso de que sigue dando buenas actuaciones con el América y dispute el Mundial Sub 20 de Polonia, sus días en el futbol mexicano estarían contados.

VÍCTOR GUZMÁN

Desde que llegó al Pachuca se hizo de un lugar y se convirtió en un indiscutible. Pese a no ser delantero, se ha caracterizado por ser el mejor goleador mexicano de la Liga MX. Su llamado a la Selección mexicana es indiscutible, por lo que de ser constante en el nuevo proceso, en la Bella Airosa podría irse despidiendo de él.

GUIDO RODRÍGUEZ

Su llegada al América le costó bastante y parecía que no duraría mucho en Coapa, sin embargo, poco a poco se fue adueñando del medio campo hasta convertirse en el mejor jugador del equipo. Si las Águilas lograron el título del Apertura 2018 en gran medida se lo deben al contención argentino.

ENNER VALENCIA

El probablemente el jugador de mayor cartel, pues ya tiene experiencia en Europa y es seleccionado ecuatoriano. Su calidad no está en discusión, pero en Tigres no ha encontrado regularidad, por lo que no sería extraño que saliera del cuadro norteño muy pronto aprovechando que tiene mercado en todo el continente.

ROBERTO ALVARADO

Su llegada al Cruz Azul potencializó su nivel y muy pronto podría emigrar a una mejor liga. La juventud de Alvarado aunado a sus condiciones lo ponen como un serio candidato a dejar el futbol mexicano en este 2019.