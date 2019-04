Los problemas crecen en el Real Madrid: Odriozola se rompe la clavícula

El club ha confirmado que se se le ha diagnosticado la dolencia en la clavícula izquierda.

El ha publicado un parte médico este viernes para confirmar que Álvaro Odriozola sufre una fractura en la clavícula izquierda, una lesión que se ha confirmado tras las pruebas médicas que han realizado al lateral derecho vasco.

El club merengue no ha confirmado en el parte médico oficial el tiempo de baja del ex de la y apunta a que está "pendiente de evolución", una evolución que determinará si el jugador tendrá que pasar o no por el quirófano para recuperarse.

Según Marca, la lesión tuvo lugar en el entrenamiento tras una caída en un choque con Vinicius. Ahora, Zidane se queda sin suplente para Carvajal, que se recuperó de una lesión muscular hace sólo unos días, en el lateral derecho de cara a las últimas jornadas de la temporada.