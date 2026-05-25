Los posibles participantes neerlandeses en el Mundial entrenan el lunes: parece que ya se conoce al primer descartado

Según la NOS, un pequeño grupo de posibles convocados iniciará este lunes la preparación del Mundial de la selección holandesa. Emmanuel Emegha no estará en el campo de entrenamiento.

La selección holandesa inicia la semana a puerta cerrada. Varios jugadores buscarán convencer al seleccionador, Ronald Koeman.

El miércoles anunciará la lista mundialista mediante un comunicado y, después, ofrecerá una rueda de prensa.

La NOS sabe quiénes aparecerán el lunes en el campo: jugadores de la lista provisional no publicada y que ya no tenían compromisos ligueros el fin de semana pasado.

«Pensemos en Noa Lang (Galatasaray), Quinten Timber (Olympique de Marsella) y Mark Flekken (Bayer Leverkusen), o en los jugadores de la Eredivisie Kees Smit (AZ), Luciano Valente (Feyenoord) y Guus Til (PSV)», escribe el redactor Jesse Wieten.

El delantero del Chelsea Emegha, con múltiples lesiones esta temporada en el Estrasburgo, queda fuera de la lista y parece el primer descartado. Otros internacionales como Memphis Depay y Justin Kluivert también corren contra el reloj.

Inicialmente, Koeman iba a anunciar la lista el lunes, pero a principios de este mes se pospuso 48 horas para evaluar mejor el estado físico de varios internacionales.