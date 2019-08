Los polémicos viajes de Dembélé y Luis Suárez estando lesionados

El francés viajó a Senegal junto a su hermano y el uruguayo se marchó a Tánger a pesar de que salieron tocados del duelo ante el Athletic.

El vive un momento complicado antes de afrontar su partido de la segunda jornada de frente al Real , ya que en las últimas horas se ha conocido que no podrá contar con dos de sus jugadores más importantes en ataque como son Ousmane Dembélé y Luis Suárez.

El delantero uruguayo tuvo que ser sustituido en el debut contra el Athletic por culpa de una lesión muscular en el sóleo. Sin embargo, el delantero se sometió a pruebas médicas a pocas horas del partido y se marchó a Tánger en un vuelo privado junto a su familia para aprovechar los días libres que les había concedido Ernesto Valverde.

Suárez regresó el lunes a Barcelona y fue cazado por las cámaras de distintos medios en el aeropuerto, donde confirmó que será imposible que juegue contra el Betis. A pesar de que estuvo de viaje, el atacante cojeaba visiblemente pero aún así prefirió desconectar con su familia a quedarse descansado y en reposo junto a su familia.

El caso de Dembélé también es llamativo, ya que el francés no se hizo pruebas de su lesión inmediatamente después del partido y las pospuso hasta el lunes cuando se confirmó que tendrá que estar cinco semanas de baja. ¿Por qué no se hizo las pruebas antes? La respuesta está en otro viaje, ya que el ex del se fue a junto a su hermano y no quiso perder el avión y no asistió a ver a los médicos blaugranas.

De hecho, según publicaba El Chiringuito, Dembélé pasó cinco horas en la terminal del aeropuerto durmiendo en sofá esperando a su hermano para que el avión privado que había contratado pudiera despegar y llevar a ambos a Senegal.

Mientras tanto, Messi sí acudió a entrenarse tanto el sábado como el domingo en sus días libres para recuperarse de su lesión y, como ha adelantado Goal, el rosarino sí que podría reaparecer para medirse al Betis el próximo domingo en el Camp Nou, donde el Barcelona necesita sumar sus primeros puntos de la temporada.