Los periódicos portugueses se lanzan a escribir y, de repente, publican en masa sobre el Ajax

La prensa portuguesa se centra este lunes por la mañana en el FC Porto y en Francesco Farioli. El líder de la Primeira Liga vivió una fase final muy agitada el sábado por la noche.

Los hombres de Farioli recibían en casa a los visitantes de Famalicão, quintos en la clasificación. Con el 1-1 en el marcador en el minuto 90, Seko Fofana marcó de forma magnífica el 2-1.

Un eufórico Farioli corrió por el campo en un frenesí de éxtasis para celebrar el que parecía ser el gol de la victoria. En el noveno minuto del tiempo de descuento, el Famalicão logró empatar el marcador: 2-2.

El lunes, los medios nacionales se hicieron eco del entusiasta entrenador italiano. Muchos recuerdan con recelo la temporada pasada, cuando Farioli dejó escapar una amplia ventaja en la lucha por el título con el Ajax a favor del PSV.

«El Sporting y el Benfica pueden volver a soñar: ¿volverá Farioli a ser... Farioli?», titula el periódico A Bola. «El partido en casa contra el Famalicão, que terminó en empate, reaviva la lucha por el título y hace revivir el trauma del entrenador italiano. Con el Sporting (y el Benfica) al acecho, la saga del Ajax amenaza con repetirse.»

La diferencia con los verdiblancos es de cinco puntos, pero el Sporting aún tiene un partido pendiente. «La liga portuguesa ha pasado de ser un paseo triunfal a convertirse en un thriller psicológico con un desenlace incierto».

«En el ojo de esta tormenta se encuentra Farioli. Ahora ve su pasado proyectado como una especie de película de terror. Es imposible no pensar en la tragedia griega que vivió la temporada pasada en Ámsterdam.»

«La historia se repite, dicen los cínicos; los aficionados del Oporto temen ahora que Farioli esté a punto de... volver a ser Farioli. El margen de error ha desaparecido y el calendario es implacable». También el diario Record habla de un «fantasma del colapso del Ajax de Farioli que se cierne sobre el estadio».