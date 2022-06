Los números de Eduardo Berizzo como DT de la Selección chilena: partidos, rivales y resultados

El proceso del nuevo técnico de La Roja arrancó con una amarga derrota frente a Corea del Sur en la gira por Asia.

Eduardo Berizzo fue oficializado como nuevo técnico de La Roja el pasado 26 de mayo. Quien inició su carrera como estratega en 2011 con Estudiantes de La Plata, y tuvo pasos por O'Higgins (2012-2014), Celta de Vigo (2014-2017), Sevilla (2017-2018) y Athletic Club (2018-2019), llegó a la Selección en reemplazo de Martín Lasarte, quien remató su proceso con siete triunfos, nueve derrotas y seis empates en 22 partidos disputados cosechando un 40% de rendimiento.

El DT argentino asumió el mando del combinado nacional luego de estar al frente de Paraguay desde 2019 tras la sorpresiva renuncia del colombiano Juan Carlos Osorio. Con la Albirroja completó 31 compromisos, entre amistosos, Copa América y Eliminatorias Sudamericanas. De aquellos cotejos, solo festejó siete victorias, 13 igualdades y 11 caídas finalizando su ciclo con un 36,57 por ciento de efectividad. En cuanto a goles, con él en la banca los Guaraníes marcaron 31 y recibieron 39. En total, de 93 puntos posibles rescató solo 34 unidades.

El Toto arribó al representativo nacional con un cuerpo técnico muy similar al que tuvo en su primera experiencia con un seleccionado: sus ayudantes técnicos son Sebastián Rambert junto a Ernesto Marcucci, el preparador de arqueros es el ex internacional argentino Roberto Bonano, el preparador físico es Fernando Morelli y su ayudante Carlos Kisluk.

En su presentación, el lunes 30 de mayo, el Toto dio cuenta de sus metas y objetivos en el cargo con miras al proceso clasificatorio para la Copa del Mundo de 2026. “Tiene que ver con recuperar las sensaciones de éxito, de ganar, de conseguir el objetivo. Agradezco esta oportunidad, porque también me permite volver a demostrar y demostrarle a todos que el trabajo que hago es valioso. No tengo inconveniente en decir que en Paraguay no se cumplió el objetivo y esta experiencia me permite salir de esa sensación de no conseguir el objetivo y volver a intentarlo“, manifestó el exayudante de Marcelo Bielsa en el 'Equipo de Todos' rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.

"Mi mirada está puesta en el futbolista adulto que conozco y también en el futbolista nuevo que debo descubrir. Va haber convocatorias numerosas, de jóvenes, hay un grupo de futbolistas que va a venir a entrenar. A los 20 años ya es una edad absoluta, de Selección mayor”, aseguró.

Y su primer apronte se llevó a cabo en el Estadio Mundialista de Daejeon, en duelo amistoso frente a Corea del Sur, enmarcado en una gira por Asia. Allí, el bicampeón de América cayó derrotado por 2-0 ante los del portugués Paulo Bento gracias a las anotaciones de Hwang Hee-Chan y Son Heung-Min.

Ahora, la escuadra nacional deberá enfocarse en su participación en la Copa Kirin, certamen que los enfrentará con Túnez el próximo 10 de junio en Noevir Kobe. En la versión de este año, además del elenco chileno, intervendrán Ghana y el equipo anfitrión, Japón.

