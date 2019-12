Los números acreditan que Alexis Sánchez es el mejor del Arsenal en la década

Según un informe elaborado por WhoScored y Opta, no hay ningún jugador con mejor rendimiento que el chileno en la era 2010-2019 de los Gunners.

En hora de balances, Alexis Sánchez fue el mejor jugador del en toda la década que acaba en menos de una semana. Esto, según el informe elaborado por WhoScored con los datos de Opta en base a los partidos válidos por Premier League y con los futbolistas que al menos aparecieron en 70 ocasiones.

El tocopillano, que llegó a mediados de 2014 y se fue a inicios de 2018 del norte de Londres, fue escogido como el más destacado de la última era Gunner con una media de 7.73, por encima de Robin van Persie (7.71) y Santi Cazorla (7.51), los que completan el podio.

144 partidos, 69 goles (tercer artillero del período) y 34 asistencias avalan al 7 que dirigió Arsene Wenger en las dos competiciones analizadas. Además, quedó consignado el dato de que es el más dribleador con 3.2 por partidos, el más fouleado con 2.2 por juego y el segundo que más pases claves dio en cada compromiso, con 2.2.

Según WhoScored, "aparte del hecho de que su forma decreció mucho por los últimos doce meses, pero aún así es el jugador de la década del Arsenal, enfatizando en lo bien que estuvo la mayoría del tiempo. Sánchez participó directamente en 103 goles en 144 apariciones entre las dos competencias, mientras que lidera el ranking de dribles por partido (3.2) y veces fouleado por partido (2.2). Además, ganó el premio WhoScored Man of the Match al menos once veces que cualquier otro jugador de Arsenal (32)".

Alexis es candidato a mejor delantero de la EPL

El portal estadística marcó que la inclusión de Mustafi en el equipo gunner de la década enfatiza en el decaimiento del rendimiento del club, ya que el campeón mundial no ha tenido un buen papel pero su promedio de cuatro duelos aéreos ganados por partido (más que todos en la década) le permiten acompañar en la zaga a Koscielny.

La gran ausencia en el XI estelar es Olivier Giroud, que marcó 85 goles -más que todos- entre EPL y UCL, pero su rating cayó hasta 7.02 debido a su excesiva participación como suplente.

La Premier League destacó su golazo de escorpión con asistencia de Sánchez. Una obra de arte con todas sus letras para cerrar una década amarga para el Arsenal pero dulce para el ex de y .