Los motivos de Odegaard para salir: El quinto que menos juega con Zidane en el Real Madrid

El mercado de fichajes se anima en el aunque sea en materia de salidas. La semana pasada se hizo oficial la marcha de Luka Jovic como cedido al Eintracht de Frankfurt para buscar minutos lejos del Santiago Bernabéu y el mismo camino quiere recorrer ahora Martin Odegaard.

El noruego estaba llamado a tener una oportunidad como titular este miércoles en el partido de dieciseisavos de final de la ante el Alcoyano y es por eso que sorprendió que se quedara fuera de la convocatoria del conjunto merengue para viajar a Alicante. Unos minutos después, el diario "Marca" desvelaba que el centrocampista había pedido salir del club.

La noticia pudo llegar a sorprender pero es cierto que la perdida de protagonismo de Odegaard es alarmante y es lógico que le haya hecho replantearse su futuro para no acabar este año casi en blanco con sólo 22 años. Lo cierto es que el noruego volvió de la Real Sociedad rompiendo su segundo año de cesión con la promesa de ser protagonista y fue titular en los dos primeros partidos ligueros pero entre lesiones y suplencias acabó desapareciendo de los onces de Zidane y en el global es el quinto jugador que menos ha jugado esta temporada con 367 minutos.

Jugador Minutos Partidos Titular Ganados Courtois, Thibaut 2250 25 25 14 Varane, Raphael 2115 24 24 13 Benzema, Karim 1902 22 21 13 Mendy, Ferland 1769 21 19 13 Kroos, Toni 1729 23 20 12 Modric, Luka 1727 24 20 13 Casemiro 1697 21 18 13 Vázquez, Lucas 1655 21 19 12 Ramos, Sergio 1575 18 18 11 Asensio, Marco 1212 22 13 12 Valverde, Federico 1036 19 11 11 Vinícius Júnior 1019 22 10 12 Carvajal, Daniel 917 11 10 8 Nacho 808 10 9 5 Rodrygo 679 17 7 11 Marcelo 609 7 7 2 Eden Hazard 486 10 7 4 Isco 372 12 3 6 Ødegaard, Martin 367 9 5 4 Mariano 278 8 3 2 Eder Militão 225 3 2 1 Jovic, Luka 208 5 3 2 Odriozola, Álvaro 57 1 1 1 Mayoral, Borja 21 2 0 2 Marvin Park 20 1 0 0 Sergio Arribas 17 2 0 1 Lunin, Andriy 0 0 0 0

Sólo Mariano, Militao, Jovic y Odriozola han jugado menos e incluso jugadores como Marcelo e Isco Alarcón, que no pasan por su mejor momento, han jugado más. Es cierto que Odegaard ha sufrido dos lesiones que le obligaron a perderse 9 partidos de los 25 partidos oficiales que han jugado los pupilos de Zidane esta temporada. También es cierto que casualidad o no, los blancos sólo han ganado 4 de los 9 partidos que ha disputado el centrocampista nórdico.

El caso Odegaard se une al de Jovic, Militao, Vinicius, Reinier o Rodrygo, jóvenes en los que el Real Madrid ha hecho una gran inversión pero que no han contado para Zidane como los canteranos Achraf y Reguión aunque el técnico se defendía el martes en rueda de prensa: “Decir que la culpa la tengo yo es fácil. Se decía también con Reguilón, hay momentos que los jugadores saben que en el Real Madrid es complicado y hay momentos en los que tienen que jugar. Es lo que ha hecho Jovic, ha sido una buena opción comprarle y me alegro de lo que ha hecho y espero que un día las haga en el Real Madrid. No es lo mismo jugar en el Real Madrid que fuera. Aquí hay que demostrar las cosas con la competencia y la culpa no es del entrenador”.

Sin embargo, Odegaard no es titular desde la aciaga tarde del 1 de diciembre en la que el Real Madrid cayó por 2-0 ante el y se complicó el pase en la UEFA . Desde entonces, el ex de la sólo ha jugado cinco minutos ante el , estuvo tres partidos lesionado y vio seis partidos completos desde el banquillo, unas cifras que preocupan al jugador al punto de replantearse si debe salir en busca de minutos.