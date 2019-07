Los motivos de la "renovación": ¿por qué la AFA respalda a Scaloni para la Selección argentina?

Menotti aseguró que hubo acuerdo con Tapia y que el DT continuará durante las Eliminatorias. ¿En dónde se apoya la dirigencia?

"Hubo acuerdo y su continuidad es lo que correspondía", le dijo César Luis Menotti a Diario Popular, en una suerte de confirmación de que Lionel Scaloni no solo será el DT hasta fin de año, sino durante la Copa América 2020 y, con viento a favor, a lo largo de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Pero, ¿a qué se debe este repentino aval de la AFA a un entrenador que llegó al cargo más por descarte que por decisión propia?

En principio, la base para que Scaloni siga como seleccionador nacional se encuentra en los jugadores. El técnico ya mantenía una buena relación con varios integrantes habituales desde su etapa como ayudante de Jorge Sampaoli, lo que se potenció durante la parte previa al certamen en . La clave estuvo en la transición entre los "históricos" y la renovación.

El artículo sigue a continuación

"Me encontré muy bien. Si tengo que ayudar de algún lado lo voy a hacer. Hay una base grande, ojalá se lo respete y no se le dé desde el vamos. Da tranquilidad que siga. Creo que fue creciendo a la par nuestra. Encontramos una idea de juego y una buena dinámica", expresó ni más ni menos que Lionel Messi. Y al guiño del capitán se subieron Leandro Paredes -"sabe lo que quiere y lo transmite, eso es muy bueno"- y Paulo Dybala -"tiene el apoyo del grupo"-.

Sin embargo, no fueron solo los futbolistas los que salieron a sostener esta etapa que lleva apenas un año. "No sé si otro la agarraría. Hay que facilitarle la estadía y el trabajo ayudándolo a crecer. Lo primero sería decirle 'vos te quedás hasta el Mundial', porque esto de llevarlo cada seis meses no le sirve a nadie", analizó Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes. "Si se está convencido de lo que se hace, con una estructura que lo avale y que se sostenga, es bueno. No hay que generar incertidumbre y desconfianza. Hay que confiar en el DT", se agregó Marcelo Gallardo, principal candidato al puesto.

La próxima semana habría una reunión con el cuerpo técnico de Scaloni que terminaría de confirmar su continuidad. El nivel del equipo en los últimos partidos, sumado al recambio generacional que decidió encarar y la presencia de un grupo de trabajo repleto de jerarquía -Samuel, Ayala y Aimar- seduce a Tapia y Menotti. Pero fue el apoyo generalizado lo que termina de confirmar al DT para la última Copa del Mundo de Leo.