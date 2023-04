Las redes sociales se divierten con lo que ocurre en el Etihad Stadium.

Las redes sociales son parte fundamental de la vida de los seres humanos en el Siglo XXI. Y el fútbol no es ajeno a ello. Cada partido genera una buena cantidad de reacciones entre los usuarios de Internet, y el Manchester City vs. Bayern Múnich, de la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, no iba a ser la excepción. Por ello, merece la pena divertirse repasando los memes que está dejando el encuentro disputado en el Etihad Stadium entre el conjunto blanco y el cuadro 'citizen'.

DIRECTO | SIGUE AQUÍ EL MANCHESTER CITY VS. BAYERN MÚNICH DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2022-23

Los memes del Manchester City vs. Bayern Múnich de la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2022-2023

Sommer también se gana un hueco en las redes