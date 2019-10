Los mejores memes de la paliza que sufrió Colombia a manos de Argelia

La Selección Colombia jugó el peor partido de la era Queiroz y terminó goleado en ante en el cierre de la Fecha FIFA. Más allá de la rabia y la frustración por el resultado, los hinchas mostraron su malestar con humor en las redes sociales.

Estos son los mejores memes de la derrota de la Tricolor.

Colombia pierde 3-0 vs Argelia. y James feliz porque no es parte del circo de convocatoria que hay en la selección.



El profe que Queiroz se equivoca con su planteamiento defensivo que además no defiende. Y goles nada de nada... https://t.co/M4HKBoQ5nr