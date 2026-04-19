Los medios británicos coinciden en su valoración de Jorrel Hato tras la dolorosa derrota ante el Manchester United

Jorrel Hato recibió el sábado por la noche elogios de la prensa británica. El defensa del Chelsea brilló pese a la derrota por 0-1 ante el Manchester United.

El Chelsea dominó en Stamford Bridge, pero perdió tras el gol de Matheus Cunha, quien remató un centro de Bruno Fernandes justo antes del descanso.

A pesar de la derrota, Hato fue uno de los pocos aspectos positivos de los Blues. La sección inglesa de GOAL le otorga un 6: «Realizó muchas entradas importantes y transmitió confianza en el centro del campo, a pesar de su tarjeta amarilla (Hato vio la amarilla tras una falta necesaria sobre Bryan Mbeumo, nota del editor)».

Tribuna y la web de aficionados The Chelsea Chronicle fueron más generosos y le otorgaron un 7: «Ha sido el mejor en el campo esta noche; sólido y rapidísimo».

The Sun lo calificó como uno de los mayores talentos defensivos de la Premier y The Evening Standard también elogió al internacional holandés.

Con la selección de Países Bajos, ha disputado siete partidos y sumó 13 minutos en la última convocatoria con Ronald Koeman.