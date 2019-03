Los jugadores que renunciaron a la Selección mexicana o pensaron en hacerlo

Por diversas razones, varios son los futbolistas que se negaron a ir al Tri. Tecatito Corona de nueva cuenta no asistió a un llamado.

Poco a poco Tecatito Corona ha recuperado su mejor versión futbolística, siendo uno de los elementos más interesantes de observar por la Selección mexicana en la Fecha FIFA de marzo. Sin embargo, el delantero del Porto no estará en la concentración, pues el futbolista asegura tener una lesión en el tobillo.

Por su parte, Tata Martino explotó contra el jugador, aclarando que su baja tendrá consecuencias para el futuro, pues no se reportó lastimado y se había comprometido a viajar para comenzar su rehabilitación y conocer la metodología de trabajo del entrenador nacional.

Sin embargo, Jesús Manuel no sería el primero en dar un paso al costado. Por eso, en Goal te presentamos a todos los que renunciaron a la Selección o pensaron en hacerlo:

JOSÉ VILLEGAS

El primer caso que se conoce. En 1959, el Jamaicón fue convocado para enfrentar a pero no se presentó. El defensa adujo que a él no le avisaron y por eso no acudió. Esto tuvo como consecuencia que lo sancionaran un año , algo que al final se redujo a siete meses para que disputara el Mundial de 1958 y posteriormente el de 1962.

HUGO SÁNCHEZ

En 1980, el Pentapichichi decidió no ir para una gira del Tri por Oceanía donde enfrentaría a , Nueva Zelanda y Polinesia Francesa. Lo anterior bajo el argumento de que debía concentrar con el San Diego Soccer de , el cual le pagaba por disputar encuentros con ellos cuando la liga mexicana entraba en pausa entre un torneo largo y otro. No le generó ningún tipo de problema y estuvo en la Eliminatoria rumbo a 1982, al cual no se calificó. Pasó lista en 1986 y Estados Unidos 1994, así como 1978.

JESÚS ARELLANO

Un dolor de muelas marginó al Cabrito del último amistoso de la Selección previo a la Confederaciones 2001, contra , en Wembley, y para el propio certamen. Ocurrió en la era del Ojitos Meza , quien no recurrió más a él hasta que lo quitaron del puesto. Su sucesor, Javier Aguirre, lo 'perdonó' y contempló para la recta final del Hexagonal hacia Corea- 2002. El regiomontano asistió a esa Copa, la del 98 y la del 2006.

CUAUHTÉMOC BLANCO

El que más ocasiones lo hizo. La primera aconteció en noviembre de 2001: en una entrevista, en medio de lágrimas, el atacante confesaba que ningún directivo mexicano lo visitó durante la rehabilitación de su rotura de ligamento en la rodilla derecha . "La única persona que se preocupó fue el Ojitos", reveló. Al poco de eso asumió el Vasco Aguirre, quien gestó la reconciliación entre las partes para que fuese una de las figuras del Tri en el 2002.

La segunda data del 2005, cuando le bajó el pulgar a Ricardo La Volpe para la Confederaciones por un tema de que nunca hubo química entre ambos. Esa decisión le costó perderse el Mundial de un año después. Por último, en 2008 con Sven Göran Eriksson . Se sintió relegado por el sueco y anunció su supuesto retiro internacional para no atender más llamados si no se le consideraba titular. Pese a todo armó las maletas para 98, el 2002 y 2010.

JONATHAN DOS SANTOS

También tiene un historial. En el 2011, junto a otros siete futbolistas, lo separaron de la Sub 22 que concursó en la por haber metido prostitutas a los cuartos de hotel; recibió una sanción de seis meses.



Para el Mundial del 2010 se cayó de último momento . Derramó lágrimas, igual su hermano Giovani y el padre Zizinho, quien amagó con que ninguno volvería a vestirse de verde en un futuro, vaticinio que no se cumplió. A manera de 'venganza', le dijo "no gracias" a la Sub 23 que participó en los del 2012, donde el representativo nacional consiguió la medalla de oro ante el de Neymar. Él explicó que su negativa se fundamentó en que quería enfocarse en la pretemporada del para ganarse un lugar con Tito Vilanova.

GUILLERMO OCHOA

En 2013, Paco Memo pedía "ser titular" a cambio de venir . O al menos esa consistió la versión de José Manuel de la Torre , otrora timonel de la Selección. "Dice que prefiere no estar porque andaría con mala actitud y que eso va a afectar al grupo ", añadió. José de Jesús Corona custodiaba los tres palos . Al final disputó sus primeros minutos desde el arranque en Brasil 2014, donde brilló, luego de que en 2006 y Sudáfrica 2010 fuese suplente.

CARLOS VELA

La novela más larga la protagonizó el Bombardero. Duró prácticamente cuatro años su desaire al Tri. La relación se quebró cuando la Federación le impuso una multa y una sanción de seis meses por una fiesta a la que se sumó con otros compañeros. Néstor de la Torre , exdirector de Selecciones Nacionales, se encargó de tomar la decisión y de ese momento en adelante se tensó la cuerda. Se rehusó a los Olímpicos y el Mundial de Brasil bajo el pretexto de "consolidar" su carrera en Europa o "decisiones personales". Con la llegada de Miguel Herrera y otro director, Héctor González Iñárritu, la Hiena se suavizó y selló su retorno en noviembre del 2014. Jugó la Copa del 2010 y fue un indiscutible con Juan Carlos Osorio en 2018.

CHICHARITO HERNÁNDEZ

Javier Hernández rompió el silencio tras su participación en el Mundial Rusia 2018 . Y no lo hizo precisamente para dar buenas noticias, pues el delantero reconoció que contempló la posibilidad de renunciar a la Selección mexicana , equipo del cual es el máximo goleador de todos los tiempos con 50 anotaciones .

"Sí, ha pasado por mi cabeza, en todas las etapas ha habido pensamientos de no ir a la Selección . Que la gente me juzgue como me quiera juzgar. Pero sí lo pensé al principio, a la mitad y ahorita ", dijo Chicharito, quien no quiso revelar los motivos por los cuales pensó dejar de jugar con el Tri.