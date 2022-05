Los jugadores del Real Madrid celebran el título de Liga en sus redes sociales

𝗔𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘁𝗿𝗼𝗽𝗵𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗲𝘀𝘁 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗹𝗱. 🏆3️⃣5️⃣

Congrats to the team for the hard work this season and to the fans for the support… We still have other goals! 👀🔥 ¡ 𝗛𝗔𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 ! 🤍 #HalaMadrid #CAMPEON35 #Alhamdulilah 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/kzoNEXBEp3