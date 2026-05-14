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Chelsea v Leeds United, Emirates FA Cup Chelsea midfielder Enzo Fernandez (8) scores a GOAL 1-0 and celebrates during the Chelsea v Leeds United Emirates FA Cup Semi-Final match at Wembley Stadium, London, England on 26 April 2026 Credit: Robbie Hoad Every Second Media Editorial use only. All images are copyright Every Second Media Limited. No images may be reproduced without prior permission. All rights reserved. Premier League and Football League images are subject to licensing agreements with Football DataCo Limited. see https: www.football-dataco.com Copyright: xIMAGO EveryxSecondxMediax ESM-1949-0032 RobbiexHoadx xEveryxSecondxMediaxImago
Jeroen van Poppel

Traducido por

Los jugadores del Chelsea presionan a la directiva para que fiche al «candidato ideal»

Fichajes
Chelsea
X. Alonso

Los jugadores del Chelsea ven en Xabi Alonso al entrenador ideal, según The Guardian. La plantilla se ha dirigido a la directiva para expresar su preferencia por el exentrenador del Real Madrid y el Bayer Leverkusen.

El club busca sucesor para Liam Rosenior, despedido tras 106 días. Alonso es el favorito y negocian, aunque aún no hay acuerdo.

Mientras tanto, la directiva baraja otras opciones como Andoni Iraola (Bournemouth), Marco Silva (Fulham), Oliver Glasner (Crystal Palace), Filipe Luís (Flamengo) y Cesc Fàbregas (Como), quien rechazó la oferta para quedarse en su actual club.

El Chelsea sigue a Alonso desde su etapa en el Bayer Leverkusen en 2022 y aguardó a que quedara libre tras dejar el Real Madrid en enero.

En el Real Madrid dirigió solo 34 partidos y perdió el respaldo total de la plantilla, pero el Chelsea cree que es el hombre adecuado para relanzar el proyecto de BlueCo.

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Alonso exige participar en los fichajes y claridad sobre la estrategia deportiva, y el club parece dispuesto a cedérselo pese a la presencia de varios directores deportivos.

Entre los jugadores, Alonso es visto como un entrenador con el carisma y la personalidad necesarios para mantener el control en el vestuario. Tras la marcha de Enzo Maresca y la decepcionante etapa bajo Rosenior, la plantilla ansía un técnico con autoridad natural y un gran historial.


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