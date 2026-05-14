Los jugadores del Chelsea presionan a la directiva para que fiche al «candidato ideal»

Los jugadores del Chelsea ven en Xabi Alonso al entrenador ideal, según The Guardian. La plantilla se ha dirigido a la directiva para expresar su preferencia por el exentrenador del Real Madrid y el Bayer Leverkusen.

El club busca sucesor para Liam Rosenior, despedido tras 106 días. Alonso es el favorito y negocian, aunque aún no hay acuerdo.

Mientras tanto, la directiva baraja otras opciones como Andoni Iraola (Bournemouth), Marco Silva (Fulham), Oliver Glasner (Crystal Palace), Filipe Luís (Flamengo) y Cesc Fàbregas (Como), quien rechazó la oferta para quedarse en su actual club.

El Chelsea sigue a Alonso desde su etapa en el Bayer Leverkusen en 2022 y aguardó a que quedara libre tras dejar el Real Madrid en enero.

En el Real Madrid dirigió solo 34 partidos y perdió el respaldo total de la plantilla, pero el Chelsea cree que es el hombre adecuado para relanzar el proyecto de BlueCo.

Alonso exige participar en los fichajes y claridad sobre la estrategia deportiva, y el club parece dispuesto a cedérselo pese a la presencia de varios directores deportivos.

Entre los jugadores, Alonso es visto como un entrenador con el carisma y la personalidad necesarios para mantener el control en el vestuario. Tras la marcha de Enzo Maresca y la decepcionante etapa bajo Rosenior, la plantilla ansía un técnico con autoridad natural y un gran historial.



