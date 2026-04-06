Los jugadores de la Juventus se lanzan en masa a abrazar a un compañero tras una cómoda victoria sobre el Génova

La Juventus dio un gran paso el lunes por la noche en la lucha por una plaza en la Liga de Campeones para la próxima temporada. En casa, venció por 2-0 al Génova de Justin Bijlow, lo que le permite reducir a un solo punto la distancia con el Como, cuarto clasificado.

La Juventus, con Teun Koopmeiners en el banquillo, salió con fuerza y ya se había adelantado en el marcador a los cuatro minutos. Un ataque rechazado volvió a entrar en el área, donde Gleison Bremer se había quedado solo. El brasileño remató de cabeza con fuerza: 1-0.

El equipo de Luciano Spalletti no se conformó y se lanzó en busca del segundo gol. En el minuto 17 volvió a marcar: tras un contraataque fulgurante, Francisco Conceição cedió el balón a Weston McKennie, quien, con sangre fría, marcó el 2-0.

También en lo que restaba de la primera parte, la Juventus fue dueña y señora del partido, con el peligro llegando principalmente por las bandas. A través de Conceição y Kenan Yildiz, McKennie estuvo muy cerca del tercer gol, pero, milagrosamente, desde muy corta distancia envió el balón por encima de la portería.

Tras el descanso, la Juventus quiso sentenciar rápidamente y volvió a poner en aprietos al portero del Génova, Bijlow, en varias ocasiones, pero el marcador se mantuvo sin cambios durante mucho tiempo. Así, McKennie no llegó a rematar un centro y Jonathan David estrelló un balón en el poste.

A un cuarto de hora del final, el Génova tuvo la oportunidad perfecta para devolver la emoción al partido. Tras una falta de Bremer, se pitó penalti, pero Aarón Martín vio cómo el suplente Michele Di Gregorio realizaba una magnífica parada. A continuación, todo el equipo de la Juventus se abalanzó sobre el portero para abrazarlo efusivamente. Aunque había sido superado, tras la lesión de Mattia Perin pudo acabar desempeñando un papel de héroe.

Era la oportunidad perfecta para el Genoa, pero en los últimos minutos los visitantes parecían resignarse a la derrota. La Juventus aguantó el resultado con maestría.