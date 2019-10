Los hobbys de Messi: ¿Qué series y películas ve con Antonela Roccuzzo?

El argentino confesó que le gusta pasar su tiempo libre con sus hijos y viendo series y películas con su esposa.

¿Cómo pasa su tiempo libre una estrella del fútbol? Lionel Messi tiene una respuesta de lo más simple para ello, el astro del no suele salir mucho y ha confesado cuál es la pasión que comparte con su mujer Antonela Rocuzzo.

El hobby de Messi en su tiempo libre es ver series con su mujer, a la que él mismo etiqueta como una fanática de las series y de las películas. El astro ha reconocido que han visto la serie española Vis a Vis y ahora están viendo la serie argentina El Marginal. Además, ambos han compartido post en redes sociales viendo la serie de Maluma en Netflix.

"No soy de salir mucho, me gusta pasar tiempo en casa pero con los nenes me obligaron a salir más, cuando van a dormir los nenes vemos alguna serie con Antonela, que fanática de las películas y las series. Vis a Vis ya la vimos hace tiempo y ahora estamos viendo El Marginal, una serie argentina diferente a lo que estamos acostumbrados pero que también me gusta", explicó Messi en una entrevista.

Además, el jugador del Barcelona ha admitido que también juega a vídeojuegos desde que nacieron sus hijos y especialmente comparte ratos con Thiago, su hijo mayor, jugando: "Ahora juego un poco más a videojuegos, jugaba mucho de chico pero lo dejé, ahora me llama Thiago para hacer partidos a veces".