Los hinchas del NAC Breda están hartos de Pierre van Hooijdonk. El sábado, en la grada visitante del De Galgenwaard, lo dejaron claro.

«NOS, ¿cuándo vais a despertar? Es un pobre desgraciado supervisor», rezaba una pancarta. Van Hooijdonk, asesor técnico del NAC, colabora como analista con la NOS y analiza los partidos de la selección holandesa en Studio Voetbal.

Otro cartel preguntaba: «¿Quién es el topo? ¡Papá en su doble papel!». También se leía «Todavía corrupto», con las primeras letras aludiendo al NAC.

Ese mensaje lo portan al menos tres grupos de seguidores del NAC, según informó el viernes la plataforma B-Side Rats: Breda Loco's, Fr0nt76 y Vak-G. Ya habían mostrado sus pancartas en el estadio Rat Verlegh. La pancarta más contundente era clara: «Pierre, lárgate».

Todo empezó cuando Joost Blaauwhof, observador del NAC, reveló que Van Hooijdonk se había inmiscuido en el traspaso de su hijo Sydney, superando sus funciones.

El jugador se marchó gratis el pasado invierno pese a tener contrato, y el club portugués Estrela da Amadora se benefició de la gestión presuntamente indebida de Van Hooijdonk.

El NAC quería cobrar una indemnización por la marcha del hijo del icono del club, y el Estrela ya tenía presupuesto para ello. Sin embargo, tras la intervención de Van Hooijdonk padre, el hijo se fue gratis.

Van Hooijdonk respondió airado a la publicación de Blaauwhof y, a través de X, mostró mensajes de WhatsApp enviados por el periodista. «Un “periodista” que persigue otros intereses que no son sacar la verdad a la luz», se podía leer la semana pasada.