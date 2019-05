Los grandes equipos que se quedarían fuera de la Champions League 2019/20

El Milan es el club más grande que no irá a la próxima Champions de la que también están fuera otros grandes como el Olympique o el Manchester United

La próxima Champions será de nuevo la gran competición, pero no hay temporada en la que no se eche en falta algún equipo que, por pasar horas bajas, no aparece entre los contendientes. Equipos históricos que necesitan mejorar para volver a la élite. Los más grandes sí estarán, aunque sea porque la UEFA ha ido refinando el formato para que cada vez haya más equipos y para que las ligas más potentes se aseguren sus plazas.

Y, a pesar de eso, equipos como el Milan muy probablemente no estarán en la próxima edición de la Champions, en la que siguen siendo el segundo equipo más laureado. En la aspira a llegar a la última plaza, pero en este momento también estarían fuera.

En la Premier League, los seis equipos de mayor presupuesto han logrado las últimas temporadas terminar en las plazas de honor, pero como hay seis grandes en el país dos se tienen que quedar fuera de la Champions. El y el serían en este momento los equipos más grandes fuera de la Champions, aunque todavía tienen opciones de llegar.

En las plazas de , Atlético y están prácticamente adjudicadas. El o el , junto al , pelean por la cuarta plaza, así que uno de los dos equipos, que presupuestariamente necesitan estar en la Champions, se quedarán fuera.

En los dos equipos más clásicos, el Bayern y el Borussia, están asegurados, pero nombres comunes como el Schalke04 o el estarán fuera de la Champions.

El es campeón en , pero el equipo con más aficionados y único campeón francés, el Olympique de , no entrará en la Champions, competición en la que es habitual. Tampoco el Mónaco, que ha estado coqueteando todo el año con el descenso.

En los Países Bajos el y el tienen asegurada su participación, lo que lleva al a tener que esperar un año más para entrar en las previas europeas. Algo parecido le ocurre al Sporting en , que está por detrás del y el y, por lo tanto, fuera de la Copa de Europa. En el aún tiene opciones de entrar junto al , mientras que el Fenerbahçe está lejísimos de poder conseguirlo.