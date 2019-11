Los expertos arbitrales dicen que no hubo penalti de Feddal, ni de Carvajal

En cambio, sí consideran que el árbitro se equivocó al no pitar libre indirecto por retención de balón de Koundé en el Sevilla vs. Atlético de Madrid

No se habla de otra cosa. Después del partido entre y Real , el mundo del fútbol debate sobre varias jugadas polémicas. Los madridistas se quejan del funcionamiento del VAR y reclaman como penalti claro una mano de Zou Feddal dentro del área, mientras que los béticos reclaman otra de Carvajal en área madridista. No fueron las únicas jugadas discutibles de la jornada. Por ejemplo, el UD se quejó de la jugada del penalti sobre Semedo, que sirvió paa que Messi anotase el tanto culé, que estaba precedido de un fuera de juego de Griezmann. Y por su parte, los atléticos no entienden cómo es posible que el árbitro no pitase retención de balón a un jugador del en boca de gol, cuando el partido estaba empate (1-1) en una clarísima ocasión de gol para los de Simeone, que apretaban en la recta final del partido. Pero ¿qué dicen los expertos arbitrales de estas jugadas? Vayamos con ello.

Real Madrid vs. Betis. Posible penalti de Feddal por mano en área del Betis. "No hay penalti, la mano de Feddal es involuntaria y en una posición natural". Así de contundente se mostró Andújar Oliver, ex árbitro de Radio Marca, que señala que "no se puede juzgar como penalti la mano del defensa verdiblanco tras el centro de Benzema. Está en una posición natural, involuntaria y sin poder sacar beneficio". Por su parte, Isaac Fouto, colaborador arbitral en Gol TV, comentó la circular del reglamento en la que se cita, textualmente: "Si el jugador cae y la mano o el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, pero no alejadas del cuerpo hacia un lado o en vertical". Iturralde González, colegiado de la Cadena Ser y de AS, considera que la jugada no es penalti y, por tanto, está bien arbitrada: "Según el reglamento marcado por el Comité Técnico de Árbitros, este tipo de infracciones no son punibles porque el jugador va buscando el suelo. Es una mano totalmente natural y no puedes despegarla del cuerpo".

Real Madrid vs. Betis. Posible penalti de Carvajal por mano en el área del Madrid. Fouto comentó en Gol que "no hay intención de ocupar un espacio que no debe", por lo tanto "el árbitro acierta al no señalar penalti". Chiqu Marco, también comentarista arbitral de Gol, explicaba que "Carvajal está cayendo y toca el balón con la mano, pero no tiene intención de detener la pelota, ni levanta la mano, ni siquiera está mirando la pelota", descartando la posibilidad de que fuese una acción susceptible de pena máxima.

Sevilla vs. . Posible retención del balón en la última jugada del partido, en boca de gol, de un jugador del Sevilla, que rozó antes el balón con la mano. Koundé logró detener el remate de Morata, pero en su afán por evitar el 1-2 pudo tocar la pelota con el brazo antes de protegerla entre sus rodillas. González González señaló falta de Morata a Vaclik. Para Andújar Oliver, ex árbitro de Radio Marca, sí fue perjudicado el Atleti, ya que, aunque "no se puede pitar penalti cuando tienes las dos manos apoyadas en el suelo, sí queda claro que hay retención de balón y debió sancionarse con libre indirecto dentro del área, no con una falta de Morata que no existió".

Levante vs FC . Posible fuera de juego de Griezmann en la jugada que precedió el penalti sobre Semedo, transformado por Messi. Según Isaac Fouto, comentarista de Gol, el protocolo VAR avala la decisión del Del Cerro Grande de dar validez al gol del Barça. Fouto apunta que "definir el punto en el que empieza la fase de ataque es subjetivo" y que, por tanto, es cuestión del árbitro entender cuando empieza y acaba la fase de ataque”. Por su parte, Chiqui Marco, el otro especialista arbitral de Gol, comentó que el colegiado erraba al "no pensar que se trataba de la misma fase de ataque", por lo tanto, en su opinión, "la jugada no debió acabar en penalti, sino en fuera de juego".

Conclusión: los expertos arbitrales entienden que no hubo penalti de Feddal por mano, que tampoco existió penalti de Carvajal por idéntico motivo, que el árbitro aplicó el criterio subjetivo en el fuera de juego de Griezmann y que el colegiado se equivocó en el Sevilla-Atlético de Marid al ignorar la retención de la pelota en la línea de gol de Koundé.